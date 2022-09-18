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رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم فينيسيوس جونيور بهتافات عنصرية قبل الديربي (فيديو)
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 19:20 GMT

جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم فينيسيوس جونيور بهتافات عنصرية قبل الديربي (فيديو)

يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو في مباراة يصاحبها صخب جماهيري كبير

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تعرض فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني لهتافات عنصرية من قبل جماهير أتلتيكو مدريد قبل مباراة الريال وأتلتيكو، اليوم، في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو في مباراة يصاحبها صخب جماهيري كبير بسبب احتفالات فينيسيوي جونيور بأهدافه من خلال الرقص وتعرضه لإساءات عنصرية بسبب ذلك.

ورددت جماهير أتلتيكو مدريد هتافات عنصرية ضد المهاجم البرازيلي وقالت: ”فينيسيوس أنت قرد“.

وظهر فينيسيوس في مقطع فيديو وهو يرقص داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل نحو ساعة على صافرة بداية المباراة.

وكان، بيدرو برافو، الوكيل البارز ورئيس رابطة الوكلاء الإسبان، قد قال إن احتفال فينيسيوس بعد أهدافه يدل عن عدم احترام المنافسين، مشبهًا هذا التصرف بسلوك القرود.

وأثار هذ التصريح انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتُبر عنصرًيا، لكن برافو أوضح بعد ذلك أنه استخدم هذا التشبيه يعبّر عن أن فينيسيوس ”يقوم بأمور غبية“.

وكان كوكي لاعب وقائد أتلتيكو مدريد قد حذر منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من ”الاحتفال بالرقص“ حال سجل هدفًا على أتلتيكو مدريد.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، يوم الجمعة الماضي: ”إذا سجل فينيسيوس هدفًا وقرر أن يرقص سيفعل ما يريد فعله“.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتفهم رقص فينيسيوس حال احتفل بتسجيل هدف، أضاف كوكي: ”لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بالأهداف كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد، سيكون هذا الطبيعي“.

ولاقى فينيسيوس جونيور دعمًا واسعًا بعد تصريحات بيدرو برافو، خاصة من اللاعبين البرازيليين، حيث كتب نيمار عبر موقع ”تويتر“ يوم السبت: ”هل أنا الشخص الوحيد في العالم الذي استيقظ من نومه، وهو يتمنى أن يسجل فينيسيوس هدفًا في مباراة يوم غد، (يقصد في الديربي)“.

وكان نيمار قد كتب قبلها: ”ارقص فيني، ارقص“.

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