فينيسيوس جونيور يرقص قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (فيديو)

لم يتردد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الرقص قبل وقت قصير من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وظهر فينيسيوس في مقطع فيديو وهو يرقص داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل نحو ساعة على صافرة بداية المباراة.

وكان، بيدرو برافو، الناقد في برنامج تلفزيوني إسباني، قد قال إن احتفال فينيسيوس بعد أهدافه يدل عن عدم احترام المنافسين، مشبهًا هذا التصرف بسلوك القرود.

وأثار هذ التصريح انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر عنصرًيا، لكن برافو أوضح بعد ذلك أنه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أن فينيسيوس ”يقوم بأمور غبية“.

وكان كوكي لاعب وقائد أتلتيكو مدريد قد حذر منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من ”الاحتفال بالرقص“ حال سجل هدفا على أتلتيكو مدريد.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية يوم الجمعة الماضي: ”إذا سجل فينيسيوس هدفا وقرر أن يرقص، فسيفعل ما يريد فعله“.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتفهم رقص فينيسيوس حال احتفل بتسجيل هدف، أضاف كوكي: ”لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بالأهداف كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد، سيكون هذا الطبيعي“.

دعم واسع

ولاقى فينيسيوس جونيور دعما واسعا بعد تصريحات بيدرو برافو، خاصة من اللاعبين البرازيليين، حيث كتب نيمار عبر موقع ”تويتر“ يوم السبت ”هل أنا الشخص الوحيد في العالم الذي استيقظ من نومه، وهو يتمنى أن يسجل فينيسيوس هدفا في مباراة الغد (يقصد في الديربي)“.

وكان نيمار قد كتب قبلها ”ارقص فيني، ارقص“.

كما نشر رافينيا لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل صورة لفينيسيوس بقميص منتخب البرازيل عبر موقع ”إنستغرام“ وعلق : ”أريد أن أرى الرقص.. أريد أن أرى المرح“.

ونشر تياغو سيلفا، مدافع تشيلسي، صورة لفينينسيوس، وكتب: ”ارقص دائما يا أخي.. كن كما أنت طوال الوقت، لا تسمح لأي شخص بحرمانك من سعادتك.. هذا (الاحتفال بالرقص) ليس قلة احترام“.

أما الظاهرة رونالدوف نشر صورة عبر ”تويتر“، لاحتفاله بهدف، ومثلها لفينيسوس، وعلق ”أخي.. رقصك لا يقلل من احترام أي أحد، بعكس العنصرية التي تسيء وتستبعد وتؤلم وتقتل“.

وكتب الأسطورة بيليه ”كرة القدم مصدر للسعادة. رغم استمرار وجود العنصرية، لن نسمح أن يمنعنا هذا من مواصلة الابتسام. سنواصل مكافحة العنصرية بهذه الطريقة: سنناضل من أجل حقنا في السعادة“.

واستخدم بيليه 3 مرات وسم ”ارقص يا فيني“، الذي تم استخدامه للتضامن مع فينيسيوس.