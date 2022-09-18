مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو.. الموعد والقنوات الناقلة لديربي مدريد في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب ”ميتروبوليتانو“ لمتابعة لقاء الديربي المثير للعاصمة الإسبانية مدريد، بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ميتروبوليتانو“ معقل أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة المركز السابع برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل أتلتيكو مدريد 9 أهداف واستقبل 4 أهداف بقيادة المدير الفني دييغو سيميوني، ويعد ألفارو موراتا هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

𝙰 𝙳𝙴𝚅𝙸𝙻𝙸𝚂𝙷 𝙳𝙴𝚁𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈… 🇧🇪⚔️ pic.twitter.com/ec8BvNan5X — LaLiga English (@LaLigaEN) September 18, 2022

أرقام من الديربي

تقابل الفريقان لأول مرة يوم 2 ديسمبر 1906 وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-1، وتقابل الفريقان إجمالًا في 229 مباراة وفاز الريال 113 مرة مقابل 57 فوزًا لأتلتيكو مدريد و59 تعادلًا.

وعلى صعيد مباريات الدوري الإسباني، تقابل الفريقان في 170 مباراة وفاز ريال مدريد في 90 لقاء مقابل 40 فوزًا لأتلتيكو و40 تعادلًا بين الفريقين.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ريال مدريد بنتيجة 1-0 يوم 8 مايو الماضي.

وواجه أنشيلوتي أتلتيكو مدريد في 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وخسر مثلها وتعادل في 5 لقاءات بينما واجه سيميوني ريال مدريد في 36 مباراة فاز في 10 لقاءات وتلقى 15 هزيمة وتعادل 11 مرة.

وتقابل أنشيلوتي ضد سيميوني في 17 مباراة ويتفوق سيميوني برصيد 7 انتصارات مقابل 6 من نصيب أنشيلوتي و4 تعادلات.

أفكار أنشيلوتي

يتطلع ريال مدريد للحفاظ على العلامة الكاملة في مشوار الليغا، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يعلم تمامًا أجواء الديربي ويسعى لتحقيق الفوز.

وأشاد أنشيلوتي بتجانس لاعبي أتلتيكو مدريد وامتلاكهم استقرارًا فنيًا على مدار سنوات طويلة.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي دافيد ألابا وأنتونيو روديجير وداني كارفخال وفيرلاند ميندي للدفاع.

ويقود خط الوسط أويرلين تشاوميني ولوكا مودريتش وتوني كروس أو إدواردو كامافينغا مع الثلاثي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

أوراق سيميوني

يبحث أتلتيكو مدريد عن الفوز بلقاء الديربي لاستعادة الثقة وتحسين ترتيبه الحالي في الليغا والتقدم للأمام، خاصة أن الفريق يستهدف المنافسة على اللقب.

وأكد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه مدرب محظوظ بتواجد العديد من اللاعبين الجاهزين.

وأشار إلى أنه سيواجه فريقًا استثنائيًا يملك العديد من المواهب ولديه لاعبون شبان وأقوياء وعادة يكون قريبًا من الفوز.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه الثلاثي أكسيل فيتسل وراينيليدو ماندافا وماريو هيرموسو للدفاع.

ويقود خط الوسط جيوفري كوندوجبيا وكوكي وأنخيل كوريا وعلى الأطراف ناوول مولينا وساؤل نيغويز وفي الهجوم جواو فيليكس وألفارو موراتا.

وأكد عبدالستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن أنشيلوتي مدرب قدير وسيميوني مدرب منظم؛ وهو ما يجعل المواجهة بين الثنائي صعبة للغاية.

وأشار إلى أن مستوى ريال مدريد تأثر بالفعل بغياب كريم بنزيما، ولكن النتائج تسير بشكل جيد، إلا أن مواجهة الديربي اختبار مهم ومحوري للفريق.

وأوضح أن أتلتيكو مدريد لديه الأوراق التي تساعد على تشكيل الخطورة هجوميًا على الريال.