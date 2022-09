برشلونة يستهدف ضم جورجينهو نجم وسط تشيلسي في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن برشلونة يراقب وضعية الإيطالي جورجينهو، نجم وسط تشيلسي، ويرغب في التعاقد معه، وقد يقدم عرضا لضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وينتهي عقد الدولي الإيطالي في صيف 2023 ودخل السنة الأخيرة في عقده، وبرشلونة يرغب في التعاقد معه مجانا.

وبحسب الصحيفة، يعتبر برشلونة الدولي الإيطالي جورجينهو البالغ 30 عاما، كبديل جيد لعميد الفريق سيرجيو بوسكيتس، البالغ 34 عاما، الذي يفكر في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد الفريق الإسباني أن الوقت قد حان للتعاقد مع بديل لقائده.

وفي حال رفض جورجينهو تجديد عقده مع تشيلسي بإمكانه التفاوض مع فريق جديد بداية من دخوله الفترة الحرة في عقده في كانون الثاني/يناير 2023.

كما أن غراهام بوتر، المدرب الجديد لتشيلسي، لم يقرر إن كان الدولي الإيطالي سيكون جزءا من مشروعه في الفريق وخططه للمستقبل.

Jorginho Signature Pass – The No Look pic.twitter.com/KRUyYPyKl4

— N (@Nino12x) September 16, 2022