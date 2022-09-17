الكشف عن محتوى الورقة التي منحتها فتاة حسناء لجافي نجم برشلونة في حفل تجديد عقده

انتشر بشدة مقطع فيديو للاعب برشلونة الشاب جافي أثناء توقيع عقده الجديد مع النادي الكتالوني في الأيام الأخيرة، حيث طلبت منه شابة حسناء مجهولة توقيع قميصه وأعطته رقم هاتفها قبل أن تلتقط صورة معه أمام وسائل الإعلام.

حدث كل هذا يوم الخميس الماضي، 15 سبتمبر/أيلول الحالي، عندما فتح النادي الكتالوني أبوابه حتى يتمكن المشجعون من الاستمتاع بالعملية الرسمية لتجديد عقد لاعبه بابلو مارتن بايز جافيرا، المعروف باسم جافي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه بعد عملية التقديم لوسائل الإعلام، أتيح للمشجعين الذين حضروا الاحتفال فرصة الاقتراب من اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لطلب توقيعه على القمصان أو ما شابه ذلك.

وخلال هذه الفترة استغلت فتاة حسناء الفرصة، وبالإضافة إلى التقاط صورة معه منحته ورقة يعتقد أن بها رقم هاتفها واسمها على تطبيق إنستغرام.

وبعد استلام الورقة انتشرت هذه الواقعة الغريبة للغاية لدرجة أن شبكات التواصل الاجتماعي بدأت في البحث للعثور على الفتاة الشهيرة.

خلال حفل تجديد عقد جافي مع برشلونة قامت إحدى المشجعات بمنحه ورقة وقد احتفظ بها اللاعب بالفعل قبل التقاط الفتاة صورة معه.#برشلونة pic.twitter.com/JQpW4sRMZI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2022

ولا شك أن العالم الرقمي الذي نعيش فيه يثبت مرة أخرى أن العثور على شخص لا تعرفه أمر سهل للغاية، بهذه الطريقة، شارك العديد من المستخدمين الملف الشخصي المزعوم للشابة على إنستغرام ((anapelayozz وتبين أنها تتابع حساب جافي الرسمي على التطبيق أيضا، وبالتالي فإن نظرية الورقة التي تحمل اسمها على إنستغرام اكتسبت المزيد والمزيد من القوة.

وجدد اللاعب الشاب عقده حتى عام 2026، بعدما أبدى تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني رغبته في الاحتفاظ بخدمات لاعبه خلال الفترة المقبلة.

ونشر برشلونة بيانا أكد خلاله اتفاقا بشأن تمديد عقد جافي حتى 30 يونيو/حزيران 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

ولد اللاعب الشاب بالقرب من إشبيلية في 5 أغسطس 2004، وعندما كان شابًا شق طريقه إلى أكاديمية ريال بيتيس حيث أمضى موسمين هناك.

وانتقل بعد ذلك إلى برشلونة موسم 2015/2016 ولعب في فئات الشباب، ولم يمض وقت طويل قبل ظهوره مع الفريق الثاني في الديربي المحلي ضد إسبانيول.