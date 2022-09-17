سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية رائعة لفريقه برشلونة في شباك إلتشي، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف ليفاندوفسكي الأول للبلوغرانا في الدقيقة 34 بعدما قابل عرضية من الجهة اليسرى ليسكنها الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 47 سجل النجم البولندي الهدف الثاني له والثالث للبلوغرانا، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس إلتشي ليسكنها الشباك.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 8 ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويأتي خلفه إياغو إسباس، نجم سيلتا فيغو، برصيد 5 أهداف، وبورخا، نجم ريال بيتيس، برصيد 4 أهداف.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من 5 لقاءات، بعدما حقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في مواجهة.

بينما يأتي فريق إلتشي في المركز الأخير برصيد نقطة، حصدها من 5 مباريات، بعدما حقق التعادل في لقاء، وهزم في 4 مواجهات.

والتقى الفريقان 46 مرة في الدوري الإسباني، فاز برشلونة في 26 مباراة، وانتصر إلتشي في 8 مباريات، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل.

وسجل برشلونة 88 هدفًا في مرمى إلتشي، بينما استقبلت شباك البلوغرانا 35 هدفًا.