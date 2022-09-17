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رياضة

أنشيلوتي يتساءل عن سبب التركيز الإعلامي على فينيسيوس قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 13:14 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 14:30 GMT

أنشيلوتي يتساءل عن سبب التركيز الإعلامي على فينيسيوس قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه لا يعرف سبب الاهتمام الإعلامي الكبير بلاعب فريقه فينيسيوس جونيور

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المصدر: رويترز

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه لا يعرف سبب الاهتمام الإعلامي الكبير بلاعب فريقه فينيسيوس جونيور بعد أسبوع سلطت خلاله وسائل الإعلام الضوء على شخصية المهاجم البرازيلي المتألق.

وواجه فينيسيوس انتقادات بسبب جداله مع لاعبي ريال مايوركا في فوز النادي الملكي 4-1 الأسبوع الماضي، ثم تحول التركيز إلى أسلوبه المعتاد في الاحتفال بالرقص عند راية الزاوية وهو ما اعتبره البعض بمثابة استفزاز للخصوم.

وردا على ما تعرض له بما في ذلك تعليق اعتبره البعض عنصريا أصدر فينيسيوس بيانا أمس الجمعة.

وكتب فينيسيوس عبر ”إنستغرام“: ”رقصاتي تعبر عن التنوع الثقافي في العالم، عليكم تقبل هذا واحترامه وأنا لن أتوقف عن ذلك“.

وخلال حديثه قبل لقاء القمة بين فريقه والجار أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، طرح أنشيلوتي عدة أسئلة تتعلق بفينيسيوس.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين اليوم السبت: ”لا أعرف ما الذي يحدث بالنسبة لفينيسيوس، بالنسبة لي لا شيء سوى أنه يقدم كرة قدم عالية النوعية بسعادة وفرح.

”لا يوجد سبب يجعلني أقدم له أي نصائح. أنا لست والده أو شقيقه، أنا مدربه“.

وسيخوض ريال مدريد المباراة محروما من جهود قائده كريم بنزيما والجناح لوكاس فاسكيز للإصابة في الوقت الذي يسعى فيه للحفاظ على سجله المثالي والعلامة الكاملة خلال الموسم الحالي بعد فوزه في جميع الجولات الخمس التي خاضها حتى الآن على مستوى الدوري المحلي بينما ينفرد بالصدارة برصيد 15 نقطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط كما خسر 2-صفر أمام باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، لكن مدربه دييغو سيميوني يقول إن المستوى ليس عاملا أساسيا في لقاءات القمة.

وقال المدرب الأرجنتيني: ”يمكن أن يمضي كل شيء على ما يرام حتى يطلق الحكم صافرة البداية وبعدها يبدأ فيلم جديد كليا ولا نعرف كيف ستكون نهايته، ولهذا السبب هناك متعة كبيرة في هذه الرياضة“.

ولم تتأكد بعد مشاركة مدافعي أتلتيكو خوسيه ماريا خيمنيز وستيفان سافيتش لكن سيميوني أكد جاهزية حارس المرمى يان أوبلاك ومشاركته أساسيا من البداية بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

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