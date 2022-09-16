ريال مدريد يساند فينيسيوس ضد "الانتقادات العنصرية لاحتفالاته" ويتخذ الإجراءات القانونية

دافع ريال مدريد عن احتفال لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تسجيله للأهداف مما عرضه للانتقادات من عدة أطراف مختلفة.

وخرج عدد من لاعبي كرة القدم البارزين من البرازيل وعلى رأسهم نيمار، يوم الجمعة، للدفاع عن مواطنهم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لانتقادات بسبب طريقة احتفاله بالأهداف.

وقدم فينيسيوس أداءً قويًا في بداية الموسم إذ سجل 5 أهداف، وصنع 3 في كل المسابقات، ولكنه أثار حنق منافسيه في الدوري الإسباني باحتفالاته التي تتضمن رقصات بالقرب من راية الزاوية.

وتعرض فينيسيوس (22 عامًا) لانتقادات واسعة في إسبانيا إلا أن مواطنه وزميله في المنتخب نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شجعه على التعبير عن مشاعره كيفما شاء.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه على الإنترنت لمساندة مهاجمه الشاب جاء فيه: ”يرفض نادي ريال مدريد جميع أنواع التعبيرات والسلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب في مجال كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل التعليقات المؤسفة والمؤسفة التي صدرت في الساعات الأخيرة ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور.

”يريد ريال مدريد إظهار كل حبه ودعمه لفينيسيوس جونيور، اللاعب الذي يفهم كرة القدم كموقف في الحياه قائم على السعادة والاحترام والروح الرياضية، ويجب أن تكون كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، مثالًا على القيم والتعايش، وأصدر النادي تعليماته للخدمات القانونية في النادي باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يستخدم تعبيرات عنصرية تجاه لاعبينا“.

وقال الناقد في برنامج تلفزيوني إسباني، بيدرو برافو، إن هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، مشبهًا هذا التصرف بسلوك القرود، ما أثار انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت التعليق عنصرًيا، وبعدها، أوضح برافو عبر تغريدة أنه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أن اللاعب ”يقوم بأمور غبية“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي الملكي حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة لخوض اختبار فعلي عندما يحل ضيفًا على جاره في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الليغا، يوم الأحد المقبل.

وحاليًا ريال مدريد الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو الفريق الوحيد الذي جمع العلامة الكاملة حتى الآن في جميع بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا سواء على مستوى البطولة المحلية أو على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المحلي ينفرد ريال مدريد بالصدارة متفوقًا بنقطتين على برشلونة المطارد المباشر بعد أول 5 جولات من الموسم.