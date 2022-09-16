شاكيرا وبيكيه يلتقيان في برشلونة للاتفاق على إجراءات الانفصال وحضانة الطفلين

شوهدت المطربة العالمية شاكيرا وصديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وهما يغادران مكتب محاماة في برشلونة، حيث لا تزال إجراءات انفصالهما مستمرة وأن كلاهما يتعاون للإسراع بالانفصال قدر الإمكان.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن الصديقين أكدا مؤخرًا أنه على الرغم من الأموال والممتلكات الهائلة التي يجب أن يتشاركا فيها، فإن الأولوية لكليهما ليست الحرب المتبادلة بل تقديم أفضل ما يمكن لأطفالهما.

ونشرت صحيفة El Periódico Las ’Mamarazzis، التي تابعت النهاية الكاملة لهذه العلاقة المميزة بمعلومات مباشرة، معلومات جديدة عن لقاء بين شاكيرا وبيكيه للاتفاق على تفاصيل انفصالهما.

وأوضحت الصحيفة أن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي حضانة طفليهما، حيث تسعى المطربة الكولومبية للإقامة مع الطفلين في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شوهد لاعب نادي برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا شيا، يستمتعان بلحظات مختلفة معًا. هناك شائعات بأن شاكيرا يمكن أن تدخل في علاقة جديدة أيضًا، على الرغم من أن هذه المعلومات أكثر غموضًا وغير مؤكدة.

وأعلنت شاكيرا وبيكيه رسميًا انفصالهما هذا الصيف بعد أكثر من 12 عامًا معًا، لكن رغم مرور أربعة شهور على الانفصال ظهرت صور نقاش حاد بين المطربة الكولومبية ومدافع برشلونة أمام طفليهما ميلان وساشا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الصديقين السابقين ظهرا في الصور، فيما يمكن أن تكون إجازتهما الأخيرة معًا، في نقاش حاد أمام طفليهما، ميلان وساشا بيكيه، بينما يستمتعان بأحد أيام إجازتهما على متن يخت قبل نشوب الجدل الذي أدى للانفصال.

الجدير بالذكر أن انفصال شاكيرا عن بيكيه حدث بسبب خيانة مدافع برشلونة لصديقته وارتباطه بكلارا شيا مارتي التي تصغره بنحو 12 عاما.

ويظهر بيكيه بشكل مستمر مع صديقته الجديدة الشابة التي حضر معها حفل المطرب الإسباني داني مارتن الشهر الماضي، إذ إنها تبلغ من العمر 23 عامًا وولدت في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل. وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعادة فتحها مرة أخرى.

وعلى الرغم من اللحظات الجميلة التي يعيشها بيكيه مع كلارا تشيا على الصعيد العاطفي، إلا أنه فقد مكانه في تشكيلة برشلونة ولم يعد أساسيا وذلك لأول مرة منذ عام 2017.