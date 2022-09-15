بحفل تجديد عقده مع برشلونة: فتاة تمنح جافي ورقة ويحتفظ بها قبل التقاط صورة معها (فيديو)

قامت إحدى الفتيات بتصرف غريب خلال حفل توقيع جافي لاعب وسط فريق برشلونة لعقده الجديد مع الفريق الكتالوني.

ووقع صاحب الـ18 عامًا على عقد جديد مع ”البلوغرانا“ والذي تم الكشف عنه أوائل الأسبوع الجاري.

وخلال حفل تجديد عقد جافي مع برشلونة قامت إحدى المشجعات بمنحه ورقة وقد احتفظ بها اللاعب بالفعل قبل التقاط الفتاة صورة معه.

خلال حفل تجديد عقد جافي مع برشلونة قامت إحدى المشجعات بمنحه ورقة وقد احتفظ بها اللاعب بالفعل قبل التقاط الفتاة صورة معه.#برشلونة pic.twitter.com/JQpW4sRMZI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2022

وشارك جافي في 47 مباراة مع برشلونة، وسجل هدفين ليساعد فريق المدرب تشافي هيرنانديز للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإسباني، فيما من المنتظر أن يتواجد اللاعب الشاب في قائمة إسبانيا في كأس العالم.

وقال جافي لاعب وسط فريق برشلونة إن مسيرته مع الفريق أصبحت مثل الحلم، بعدما وقع على تجديد عقده لمدة أربعة أعوام ليبقى في ”كامب نو“ حتى نهاية يونيو عام 2026.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تجديد عقده رسميا، تحدث جافي عن شرف اللعب في برشلونة بعدما تخرج من الأكاديمية الشهيرة للنادي ”لاماسيا“.

وأوضح جافي: ”أنا سعيد للغاية، لا طالما أردت النجاح في برشلونة، عائلتي وممثليني وأنا كنا واضحين بشأن رغبتنا في النجاح هنا“.

وأضاف: ”تسجيل الأهداف وارتداء هذا القميص أمام أفضل جماهير في العالم هو حلم أردت تحقيقه، ولاماسيا ساعدتني في ذلك كثيرًا“.

وتابع: ”لاماسيا مكان فريد، وأنا ممتن للجميع هناك، الطهاة والمعلمين والمدربين والجميع، لقد علموني أن أعمل وأن أكون متواضعًا“