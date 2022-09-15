أنشيلوتي يثير الغموض حول مشاركة بنزيما بمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

استمر غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن تدريبات فريقه ريال مدريد، قبل ثلاثة أيام على مباراة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، وحسبما أشارت مصادر من النادي ”الملكي“، لن يتمكن من اللحاق بهذه المباراة.

لم يظهر المهاجم الفرنسي على العشب مع عودة الريال للتدريبات، عقب الفوز على لايبزيغ الألماني 2-0، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وواصل خطة تعافيه داخل المنشآت الرياضية.

ومنذ البداية، اعتبر الطاقم الطبي أن التاريخ المناسب لعودة بنزيما إلى اللعب هو الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استغلال فترة التوقف للالتزامات الدولية للتعافي بشكل تام، لاسيما وأنه لن ينضم لمنتخب فرنسا في هذه الفترة، لكن مع تطور حالته بشكل جيد، كان هناك أمل في أن يتمكن المهاجم الفرنسي من اللحاق بمواجهة الديربي المقررة الأحد المقبل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه الباب مفتوحاً، أمام إمكانية مشاركة بنزيما في مواجهة أتلتيكو مدريد، وأكد عقب الانتصار على لايبزيغ أن الاستراتيجية بشأن كريم لم تتغير“.

وأردف: ”سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتدرب أم لا، لكن كما قلت لن نجازف، إذا تدرب جيداً السبت، سيلعب الأحد“.

وفي الوقت الحالي، لا يزال بنزيما بعيداً عن الانضمام إلى التدريب الجماعي، حيث إنه لم يبدأ حتى التدريب بمفرده على العشب كخطوة أخيرة في خطة التعافي، ويقتصر عمله حاليا على أداء تمارين قوة للجزء العلوي من الجسم في صالة الألعاب الرياضية، وفي حمام السباحة، ومع المعالجين البدنيين.