رغم عقوبات اليويفا.. باريس سان جيرمان يبحث تجديد عقد راموس

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يبحث تجديد عقد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

وعاد راموس للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الموسم الحالي، بعدما غاب عن العديد من المباريات الموسم الماضي بسبب الإصابات المتكررة.

وقالت محطة RMC Sport الفرنسية إن حامل لقب الدوري المحلي يدرس حاليا تمديد عقد راموس البالغ عمره 36 عاما، وكذلك النجم ليونيل ميسي المستمر عقدهما حتى يونيو/حزيران 2023.

وكان اللاعبان غير موفقين الموسم الماضي، لكنهما استعادا تألقهما منذ شهر يوليو/تموز، مما دفع مجلس الإدارة إلى التفكير في منحهما عقودا جديدة.

بالنسبة إلى ميسي، فإن النادي مغرم بما أظهره في الأشهر الأخيرة، إذ إن النجم الأرجنتيني لديه سنة اختيارية يمكنه تفعيلها بالاتفاق المتبادل. إنه في وضع مريح أكثر قليلاً من راموس.

ومن الواضح أن راموس لا يمانع تجديد عقده، لكن النادي وضع عدة شروط قبل تجديد عقد الدولي الإسباني السابق أهمها ثبات مستواه الرائع.

لكن في الوقت ذاته لا يمكن القيام بأي شيء من الناحية المالية؛ نظرا لأن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) فرض عقوبات على باريس سان جيرمان للتو، ويجب أن يرفع حساباته إلى المستوى القياسي في غضون ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشأن تمديد عقدي راموس وميسي المحتملين بعد كأس العالم في قطر، والتي ستقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع مدافع إسبانيا في انتقال مجاني بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف العام الماضي، وذلك بعدما رحل راموس عن النادي الملكي إثر الفشل في التوصل لاتفاق لتمديد فترته التي استمرت 16 عاما في العاصمة الإسبانية، وساعد ريال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الليغا خمس مرات.

ووقع اللاعب على عقد لمدة عامين ليلتحق بصفوف سان جيرمان الذي أنهى الموسم قبل الماضي خلف ليل بطل الدوري الفرنسي، ويأمل هذا الموسم في الحفاظ على لقب الدوري المحلي والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وما يرجح بقاء راموس في النادي الباريسي رغبته في مواصلة اللعب على أعلى المستويات لأربع أو خمس سنوات أخرى، أي أنه لا يمانع في تجديد عقده.