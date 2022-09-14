تسريب صورة قميص برشلونة الأساس للموسم المقبل بعد مفاجأة اللون الأبيض (شاهد)

قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة إن القميص الجديد للفريق الكتالوني، الموسم المقبل، سيكون كلاسيكيًا على أن يكون القميص الثاني باللون الأبيض الكامل.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة وافق النادي على قميص الفريق، الموسم المقبل 2023-2024، بثلاثة خطوط عريضة في المقدمة، وهو كلاسيكي للغاية، وتم استخدامه في العام 1912.

وبعد الكشف عن تصميم قميص برشلونة الجديد خارج أرضه للموسم المقبل باللون الأبيض تمامًا، كشفت الصحيفة عن القميص الأساس الذي سيرتديه الفريق الأول في الموسم المقبل والذي سيعود إلى الطراز الأكثر كلاسيكية الذي تم استخدامه، منذ العام 1912، حتى تم إدخال التعديلات الرئيسة الأولى، في العام 1992.

وبعبارة أخرى، ستهيمن الخطوط الثلاثة الأوسع مرة أخرى على الجزء الأمامي من القميص بدلًا من الخطوط الرفيعة والضيقة. لذلك، سيقلل القميص الجديد من الحزم الأمامية مرة أخرى، وستكون الألوان، هي: الأزرق الكلاسيكي، والأحمر، والإعلان عن الراعي الأساس للنادي باللون الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى سبعينيات القرن الماضي، كان برشلونة يرتدي الأبيض بانتظام، حتى أنه فاز في نهائي كأس في باريس ضد نيس، في العام 1952، وهو يرتدي اللون الأبيض الكامل، بالإضافة إلى ذلك، كان يوهان كرويف آخر لاعب يرتدي القميص الأبيض للفريق الكتالوني في موسم 1977/1978.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه كان هناك جدل قبل اتخاذ القرار بسبب حقيقة أن اللون الأبيض يرتديه ريال مدريد المنافس التقليدي، ومع ذلك فقد تمت الموافقة عليه.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن النادي الكتالوني مقتنع بأن الزي الأبيض الجديد، بغض النظر عن الانتقادات، سيكون واحدًا من الأكثر مبيعًا في التاريخ.

وخسر برشلونة بهدفين نظيفين في ملعب بايرن ميونخ في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في العودة الأولى للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن السابق وبرشلونة الحالي.

وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونيخ لمهاجم برشلونة الجديد، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد 8 أعوام، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين.