صور تكشف شجار شاكيرا وبيكيه أمام أطفالهما قبل الانفصال

أعلنت شاكيرا وجيرارد بيكيه رسميًا انفصالهما هذا الصيف بعد أكثر من 12 عامًا معًا، لكن رغم مرور أربعة شهور عن الانفصال ظهرت صور نقاش حاد بين المطربة الكولومبية ومدافع برشلونة أمام طفليهما ميلان وساشا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الصديقين السابقين ظهرا في الصور، فيما يمكن أن تكون إجازتهما الأخيرة معًا، في نقاش حاد أمام أطفالهما، ميلان وساشا بيكيه بينما يستمتعان بأحد أيام إجازتهما على متن يخت قبل نشوب الجدل الذي أدى إلى الانفصال.

وحتى الآن لا توجد تحركات قانونية جديدة بين النجمين الشهيرين، حيث من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة مناقشة المعايير التي سيتم من خلالها التفاوض حول حضانة أطفالهما.

ولا شك أن هذه قضية معقدة نوعًا ما، حيث تريد المطربة الكولومبية الاستقرار في ميامي في الولايات المتحدة، بينما لا يزال بيكيه يعيش في برشلونة حيث يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني.

الجدير بالذكر أن انفصال شاكيرا عن بيكيه حدثت بسبب خيانة مدافع برشلونة لصديقته وارتباطه بفتاة تصغره بنحو 12 عاما تدعى كلارا شيا مارتي.

وسجلت شاكيرا أغنية جديدة ألمحت في كلماتها إلى علاقتها بالدولي الإسباني السابق.

من هي كلارا تشيا مارتي؟

ويظهر بيكيه بشكل مستمر مع صديقته الجديدة الشابة التي حضر معها حفل المطرب الإسباني داني مارتن الشهر الماضي، إذ إنها تبلغ من العمر 23 عامًا وولدت في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل. وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعادة فتحه مرة أخرى.

لكن الآن، بدأ الصديقان بالفعل في الظهور في الأماكن العامة، إذ في حفل داني مارتن، يمكن رؤية كليهما في مشهد عاطفي أمام العائلة والأصدقاء والجماهير الحاضرة هناك، ويبدو أن العلاقة بين لاعب كرة القدم والطالبة أكثر من متماسكة.

وعلى الرغم من اللحظات الجميلة التي يعيشها بيكيه مع كلارا تشيا على الصعيد العاطفي، إلا أنه فقد مكانه في تشكيلة برشلونة ولم يعد أساسيا وذلك لأول مرة منذ عام 2017.