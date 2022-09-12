ابن عم كريم بنزيما يجثو على ركبته في الحلبة ويرفض خوض مباراة ملاكمة.. ما السبب؟ (فيديو)

جثا الملاكم الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل نيوفل واتاح، ابن عم النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على الأرض احتجاجًا على بدء القتال وتعرض للكمات من خصمه سيمون كين.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إنه لحسن الحظ، لم يصب قريب لاعب ريال مدريد بأذى، لكنه رفض مواصلة القتال في مونتريال بكندا.

وبعد الحديث مع نيوفل، البالغ عمره 36 عاما، اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة واعتبر سيمون كين، الفائز بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى.

لماذا جثا نيوفل واتاح على ركبتيه ورفض القتال؟

نيوفل واتاح، الذي لديه الآن سجل 18-5 في المباريات، أوضح على شبكات التواصل الاجتماعي أن سبب خلافه ورفضه القتال كان الخلاف حول تأمين المعركة، إذ رفض الاتحاد الفرنسي للملاكمة تغطية الإصابات أو العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث خلال المعركة.

La protestation de Newfel Ouatah qui apprend quelques heures avant son combat par la fédération française de boxe qu’il n’est pas assuré en cas de soucis sur le ring. La boxe n’est pas un jeu. Soutiens Newfel pic.twitter.com/Xm9NbsvCM2 — Richard Sette (@richardsette7) September 10, 2022

ويعاني بنزيما أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي من الإصابة بعد خروجه خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوزه على سيلتيك الاسكتلندي.

ويتوقع أن يغيب بنزيما عن الملاعب خلال الأسبوعين المقبلين، بينما ترشح التوقعات البلجيكي إيدن هازارد صاحب مبلغ الانتقال القياسي على مستوى النادي للعب في مركز قلب الهجوم بدلا منه في ظل عدم وجود بديل تلقائي له.

وشارك هازارد بديلا لبنزيما بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة في سيلتيك بارك وبعد بداية بطيئة انخرط بكل قوة في المباراة وحاز على إعجاب المدير الفني كارلو أنشيلوتي وإشادة وسائل الإعلام المحلية بفضل ما قدمه من أداء وهو ما توّجه بهدفه الأول منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على ضيفه ريال مايوركا في الليغا يوم الأحد مواصلا بدايته المثالية للموسم.

وأعاد هدف فيدريكو فالفيردي بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول ريال مدريد في النتيجة بعدما منح فيدات موريكي مايوركا التقدم، وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريغو وأنطونيو روديغر الهدفين الثالث والرابع.

واستعاد ريال صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه، برشلونة.