تقرير: فلورنتينو بيريز غير نادم على فشل صفقة التعاقد مع مبابي بسبب سلوكه

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وإدارته لا يشعرون بالندم بسبب فشل صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، التي دخل الفريق بسببها في صراع كبير مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع النجم الفرنسي في صيف 2021 وقدم عرضا وصل إلى 200 مليون يورو، لكن إدارة الفريق الباريسي رفضت العرض وقررت الصراع من أجل تجديد عقده.

وحاول ريال مدريد التوقيع مع النجم الفرنسي خلال الموسم الماضي ومنذ دخوله الفترة الحرة من عقده في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن إدارة باريس سان جيرمان وتدخلات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكنت من إقناعه بتجديد عقده حتى 2025.

ودخل مبابي في صراع هذا الموسم مع زميله البرازيلي نيمار بسبب قضية ضربة جزاء أمام مونبيلييه، وبسبب تقارير أكدت مطالبته برحيل زميله في الصيف الماضي.

كما انتشر فيديو للنجم الفرنسي ينتقد زميله المغربي أشرف حكيمي على عدم تمرير كرة إليه، رغم تألقه في بداية الموسم الحالي وتسجيله 9 أهداف.

لا يكفي أن تكون آسفًا..مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة (فيديو) https://t.co/BhcYEppZqH pic.twitter.com/poZ2LW3VWv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وبحسب موقع ”ديفينسا سنترال“، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد راقبوا بشكل مباشر مشاكل مبابي مع زملائه في بداية الموسم، ويشعرون بالراحة لفشل صفقة انتقاله للفريق الصيف الماضي.

وأكد الموقع أن تصرفات كيليان مبابي هذا الموسم لا تروق لريال مدريد ولا يحب الرئيس وإدارته تواجدها في الفريق، لكونها لا تمثل قيم وسلوك لاعبي ريال مدريد وبالتالي فمن الجيد أن النجم الفرنسي لم يأت للعاصمة الإسبانية.

وكان مبابي قد تحدث مؤخرا عن ريال مدريد، وأكد أن حلمه ما زال قائما باللعب للفريق الإسباني في المستقبل، وأنه يشعر أن الفريق بمثابة بيته رغم كونه لم يحمل بعد قميصه.

وكان مبابي قد تورط مؤخرا في واقعة حدثت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث انفجر اللاعب في موجة ضحك وسخر مع مدربه كريستوف غالتييه من اقتراح تغيير طريقة تنقل الفريق من الطائرة إلى القطار، مما جعلهما في مرمى الانتقادات بفرنسا.