يغرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد مرور 5 جولات.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا في مباراة برشلونة أمام قادش، أمس السبت، ليسجل للمرة الرابعة على التوالي في الليغا، بعدما غاب عن التسجيل في الجولة الأولى أمام رايو فاليكانو.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 6 أهداف يتربع بها على صدارة ترتيب هدافي الليغا، ويلاحقه إياغو أسباس نجم سيلتا فيغو الذي سجل 5 أهداف في المركز الثاني، ثم يأتي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وسجل 4 أهداف مع بورخا إيغليسياس لاعب ريال بيتيس.

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف مع ريال مدريد لكنه يغيب حاليا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعود بداية أكتوبر الحالي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 6 أهداف.

2. إياغو أسباس، سيلتا فيغو، 5 أهداف.

3. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، وبورخا إيغليسياس (ريال بيتيس)، 4 أهداف لكل منهما.

يشار إلى أن كريم بنزيما نال جائزة هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي بعدما سجل 27 هدفا، علما أن ليفاندوفسكي نال جائزة هداف الدوري الألماني 7 مرات، بينها آخر 5 مواسم.