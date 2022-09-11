غضب عارم من أسينسيو أمام أنشيلوتي (فيديو)

أظهر ماركو أسينسيو، جناح نادي ريال مدريد الإسباني غضبا عارما أمام مدربه كارلو أنشيلوتي؛ بسبب عدم الاعتماد عليه خلال مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان أسينسيو مرشحا لمغادرة ريال مدريد قبل انطلاق الموسم، لكنه فضل البقاء، مع عدم حصوله على عرض مناسب.

ورغم إراحة عدد كبير من اللاعبين أمام مايوركا، إلا أن أنشيلوتي لم يعتمد على أسينسيو.

وأظهر اللاعب غضبا عارما أمام أنشيلوتي، حيث ركل قارورة مياه بقدمه، كما ضرب المقعد بالمنشفة.

وحقق ريال مدريد الفوز على مايوركا بأربعة أهداف لهدف واحد، ليتصدر الدوري الإسباني بخمس عشرة نقطة، وهي العلامة الكاملة من الخمس جولات الماضية.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو تقدم ريال مايوركا بهدف سجله فيدات موريكي في الدقيقة 35، لكن ريال مدريد أنهى الشوط الأول متعادلا بعدما سجل فيدي فالفيردي هدفا رائعا في الدقيقة 45+3.

وتقدم فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 72، بعدما تبادل الكرة مع مواطنه رودريغو، قبل أن يضع فينيسيوس الكرة أسفل يسار راجكوفيتش حارس مايوركا.

وسجل رودريغو هدفا رائعا في الدقيقة 89، بمجهود فردي مميز، بعدما انطلق وتلاعب بدفاع مايوركا، قبل أن يسدد على يمين راجكوفيتش.

واختتم أنطونيو روديغر رباعية ريال مدريد في الدقيقة 90+3، حيث لعب توني كروس ضربة حرة ثابتة وصلت لروديغر ليلعبها برأسية قوية في المرمى.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على البرنابيو ضيفه لايبزيغ الألماني، يوم الأربعاء، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم 18 سبتمبر.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة من 5 مباريات في صدارة جدول ترتيب الليغا متقدما بنقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.