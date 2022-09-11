ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يقسو على مايوركا ويستعيد الصدارة من برشلونة

استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من برشلونة بعد فوزه 4/1 على ضيفه ريال مايوركا اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الليغا.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو تقدم ريال مايوركا بهدف سجله فيدات موريكي في الدقيقة 35، لكن ريال مدريد أنهى الشوط الأول متعادلا بعدما سجل فيدي فالفيردي هدفا رائعا في الدقيقة 45+3.

شخصية البطل، 4-1 على مايوركا بغياب كريم بنزيما وكثير من المداورة.#ريال_مدريد_مايوركا #ريال_مدريد pic.twitter.com/IGu2HpkcoZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2022

وتقدم فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 72، بعدما تبادل الكرة مع مواطنه رودريغو، قبل أن يضع فينيسيوس الكرة أسفل يسار راجكوفيتش حارس مايوركا.

وسجل رودريغو هدفا رائعا في الدقيقة 89، بمجهود فردي مميز، بعدما انطلق وتلاعب بدفاع مايوركا، قبل أن يسدد على يمين راجكوفيتش.

واختتم أنطونيو روديغر رباعية ريال مدريد في الدقيقة 90+3، حيث لعب توني كروس ضربة حرة ثابتة وصلت لروديغر ليلعبها برأسية قوية في المرمى.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على البرنابيو ضيفه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم 18 سبتمبر.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة من 5 مباريات في صدارة جدول ترتيب الليغا متقدما بنقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.