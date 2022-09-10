ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يكتسح قادش ويرتقي للصدارة "مؤقتا"

اكتسح فريق برشلونة نظيره قادش بأربعة أهداف دون رد، قبل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وحل برشلونة ضيفا على قادش ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.

شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فرينكي دي يونغ من افتتاح التسجيل لبرشلونة.

وجاء هدف دي يونغ في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ليفاندوفيسكي لا يتوقف عن تسجيل الأهداف .. يسجل هدفه السادس بالليغا والتاسع مع #برشلونةpic.twitter.com/Qv9dn9eve7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وبعد دقيقتين أجرى تشافي هيرنانديز 3 تبديلات لبرشلونة بخروج فيران توريس وجافي وديباي ودفع بديمبلي وبيدري وليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 65 أضاف البولندي ليفاندوفسكي هدف برشلونة الثاني في شباك قادش.

ثم قرر تشافي استبدال الثنائي رافينيا وبالدي ودفع بأنسو فاتي وماركوس ألونسو في الدقيقتين 72 و78.

وقرر حكم المباراة، استئناف المواجهة التي كانت قد توقفت عند الدقيقة 82؛ بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية.

كان اللاعبون، قد طالبوا الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب ”رامون دي كارانزا“.

وقرر حكم اللقاء، خروج اللاعبين من أرض الملعب، قبل أن يتم استئناف المواجهة بعد الاطمئنان على المشجع وإنقاذه، ويسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث، وعثمان ديمبلي الهدف الرابع.

وحسمت المباراة بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الليغا ”مؤقتا“ لحين نهاية مباريات الجولة، ويأتي خلفه ريال مدريد برصيد 12 نقطة، وبقي قادش في قاع الترتيب بلا نقاط.

برشلونة سيلاقي بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.