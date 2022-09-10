توقف مباراة برشلونة وقادش بسبب إصابة مشجع بأزمة قلبية.. وحارس قادش يهرع بجهاز صدمات كهربائية

اتخذ حكم مباراة برشلونة وقادش، التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، قرارا بإيقاف اللعب بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية.

وطالب اللاعبون الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب ”رامون دي كارانزا“.

وسارعت الأجهزة الطبية لكلا الفريقين، بخلاف طاقم الإسعاف في الملعب، من أجل إنقاذ المصاب.

وظهر جيرمياس ليدسما حارس قادش وهو ينقل حقيبة الإسعافات الأولية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع.

حارس مرمى نادي قادش يحضر جهاز صدمات كهربائية لمساعدة الطاقم الطبي لإنقاذ المشجع المصاب بأزمة قلبية. #برشلونة_قادش pic.twitter.com/o00mcBMbAg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وظهر القلق على لاعبي كلا الفريقين داخل أرض الملعب، وبدأت الصلوات من قبل اللاعبين والجماهير الحاضرة من أجل المُصاب.

10 أشخاص من الطاقم الطبي لنادي برشلونة وقادش يعالجون المصاب في المدرجات. شخص كبير بالسن من الجماهير تعرض لأزمة قلبية.. الحكم قرر إيقاف المباراة على أن يخرج اللاعبين خارج الملعب. pic.twitter.com/xeM5NUSBnf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وتشير تقارير صحفية إلى أن أحد المشجعين أصيب بأزمة قلبية، وتم إسعافه عن طريق الصدمات الكهربائية.

وقرر حكم اللقاء وقف اللقاء وخروج اللاعبين من أرض الملعب، لحين الوصول إلى قرار نهائي بشأن مصير المباراة.

وقال الحساب الرسمي لنادي قادش إن اللاعبين نزلوا إلى غرفة خلع الملابس حتى يتم حل الموقف، لكن المُباراة لم يتم تعليقها بعد.

في حين أشارت قناة ”بي إن سبورتس“ إلى أن حكم اللقاء طلب من اللاعبين التوجه لغرفة الملابس حتى إشعار آخر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن برشلونة سدد 6 كرات فقط خلال الشوط الأول ضد قادش، وهو أقل معدل تسديدات للفريق في الشوط الأول هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ولكن البارسا قلب الحال في الشوط الثاني، حيث تقدم برشلونة بهدفين للهولندي فرينكي دي يونج والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين (55 و65).