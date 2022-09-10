ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يحلق في الصدارة

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدفا رائعا لفريق برشلونة في شباك قادش، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة أولا عن طريق فرينكي دي يونغ في الدقيقة 55، ليضيف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وتصدر ليفاندوفسكي بهذا الهدف ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 أهداف، ويأتي خلفه إياغو إسباس، نجم سيلتا فيغو برصيد 5 أهداف، ثم بورخا، نجم ريال بيتيس، برصيد 4 أهداف، وألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد برصيد 3 أهداف.

الفريق الكتالوني افتتح مشواره الأوروبي بفوز عريض على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويسعى البارسا لمواصلة مطاردة غريمه ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بتحقيق الفوز الخامس له في المسابقة هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، إثر تعثره في مباراة واحدة انتهت بالتعادل، بينما حقق 4 انتصارات أخرى.

ويخوض فريق قادش المباراة وهو في أسوأ أحواله، بعد أن فشل في حصد أي نقطة من أول أربع جولات.