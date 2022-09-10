ماركا تتوقع تجديد عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“ اليوم السبت، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يتجه لتجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقا للصحيفة فإن أنشيلوتي يضع ريال مدريد في ”حالة من السعادة“، وأشارت إلى أن الأرقام تبتسم للمدرب الإيطالي، والألقاب والجماهير تحبه، غرفة الملابس تعشقه والنادي يقدره.

وعززت البداية الرائعة لريال مدريد للموسم قيادة أنشيلوتي على رأس المشروع الحالي مع المدرب الإيطالي، ورغم أن عقد أنشيلوتي وريال مدريد ينتهي في يونيو 2024 إلا أن ”ماركا“ قالت إن التجديد احتمال لا يجرؤ أحد على استبعاده.

وأوضحت الصحيفة أن عودة أنشيلوتي لريال مدريد بدت وكأنها ”بنية اللون“ أكثر من كونها فرصة ثانية، لكن المدرب الإيطالي حوّل كل ذلك ليحول مرحلته الثانية إلى نجاح باهر.

ويستمر أنشيلوتي في كونه الآلة الفائزة، فقد حقق الفوز في أول 5 مباريات هذا الموسم (4 في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا) ليعزز ديناميكية الانتصار التي رافقته دائمًا في مدريد.

وانتهت المرحلة الأولى لأنشيلوني في ريال مدريد بمعدل فوز 75٪، 89 فوزا في 119 مباراة في جميع المسابقات.

والآن يسير بنسبة 73٪ في مرحلته الثانية بعد تحقيقه 45 فوزًا في 62 مباراة.

وإذا فاز أنشيلوتي في مرحلته الأولى مع ريال مدريد بأربعة ألقاب من تسعة ألقاب لعبها (44٪)، فإن لديه الآن في المرحلة الثانية أربعة من خمسة ألقاب لعبها (80٪).

ولا يزال أمامه كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني وكأس إسبانيا والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

غرف الملابس

وكتبت ”ماركا“: ”إنها واحدة من أفضل غرف تغيير الملابس التي شهدها ريال مدريد“، ويعود الفضل لأنشيلوتي، الذي فاز بكل اللاعبين، ويحظى باحترام ومودة لاعبيه، وهي علاقة لها علاقة كبيرة بما يحدث على أرض الملعب.

وقد نجحت إدارة أنشيلوتي في إبراز أفضل ما في المجموعة، وبصرف النظر عن العلاقة بين المدرب واللاعب، تمكن أنشيلوتي من مضاعفة أداء العديد من اللاعبين.

فقد انفجر معه فينيسيوس جونيور، وتطور مستوى فيدي فالفيردي، وازداد دور رودريغو، وإلى جانب ذلك فقد أعاد الشباب لكريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وأكدت ”ماركا“ أن فلورنتينو مسرور بعمل أنشيلوتي، وبصرف النظر عن التناغم الشخصي الذي كان موجودًا دائمًا بين الاثنين، يعتبر النادي أن إدارة الإيطالي كمدرب للفريق لا تشوبها شائبة.

فقد اختفت أسماء المرشحين على مقاعد البدلاء، وفي النادي تتم استشارة أنشيلوتي بشأن العديد من الخطط الرياضية المستقبلية التي تعزز الفكرة التي يعتقدون بها على المدى الطويل.

كما يتم تقدير إخلاصه كرجل ناد، وتقني جيد ومتحدث جيد، حيث إن أنشيلوتي دائم التجديف في نفس اتجاه ريال مدريد مع وجود عشرات الحالات المخالفة مثل سيرجيو راموس، وفاران، وبيل، وهازارد، ومارسيلو، وإيسكو، وأسينسيو، وكاسيميرو أو مبابي، فقد كان المدرب الإيطالي دائمًا في صف المؤسسة.