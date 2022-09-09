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رياضة

بعد بيع جزء من أصوله.. رابطة الدوري الإسباني ترفع سقف إنفاق برشلونة
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 18:13 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 18:35 GMT

بعد بيع جزء من أصوله.. رابطة الدوري الإسباني ترفع سقف إنفاق برشلونة

رفعت رابطة الدوري الإسباني بشكل كبير سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة لهذا الموسم، بعدما باع النادي الكتالوني جزءًا من أصوله من أجل تحقيق التوازن لوضعه المالي هذا

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفعت رابطة الدوري الإسباني بشكل كبير سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة لهذا الموسم، بعدما باع النادي الكتالوني جزءًا من أصوله من أجل تحقيق التوازن لوضعه المالي هذا الصيف.

وسمح لبرشلونة بإنفاق 656 مليون يورو على شراء لاعبين وتعيين إداريين هذا الموسم، بما يشمل الرواتب، وفقًا لحدود الإنفاق الذي أعلنته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ويمثل هذا قفزة هائلة بعد أن دخل سقف إنفاق النادي بالفعل المنطقة السلبية الشتاء الماضي.

وللتعافي من وضعه المالي البائس، اضطُر ”البارسا“ الذي يديره خوان لابورتا، إلى بيع 25 % من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني للسنوات الـ25 المقبلة وأصول أخرى هذا الصيف مقابل نحو 870 مليون يورو.

واستغل النادي الكتالوني حوالي 160 مليون يورو لضمان انتقال روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي إليه على الفور.

وذهب ثلث آخر من هذا المبلغ لسداد ديون النادي الضخمة التي بلغت حوالي مليار يورو والتي تراكمت عليه بسبب الرواتب المرتفعة، ورسوم الانتقال الضخمة التي سددها سلف لابورتا، وتأثير جائحة فيروس كورونا على الإيرادات.

وعاد برشلونة الآن إلى المركز الثاني من حيث حدود الإنفاق في الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بنحو 683 مليون يورو، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بحوالي 341 مليون يورو، بينما يتذيل جيرونا وإلتشي الترتيب بقرابة 42 مليون يورو.

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