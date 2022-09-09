برشلونة يشكو أتلتيكو مدريد بسبب مخالفة بنود عقد استعارة غريزمان

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة يستعد لرفع دعوى ضد أتلتيكو مدريد لإجباره على دفع مبلغ 40 مليون يورو ثمن شراء عقد الفرنسي أنطوان غريزمان المعار للفريق المدريدي للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب الصحيفة، فقد سئم برشلونة من تصرفات أتلتيكو مدريد في قضية غريزمان الذي أعاره لمدة موسمين مع بند إلزامية شراء عقده مقابل 40 مليون يورو في حال لعب 50% من اللقاءات أو 50% من الدقائق المتاحة.

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وللتهرب من دفع المبلغ لجأ أتلتيكو مدريد لإشراك غريزمان في اللقاءات هذا الموسم بعد الدقيقة 60 لتقليل نسبة مشاركاته خلال فترة الإعارة لأقل من 50% ويتهرب من دفع مبلغ إلزامية شراء عقده البالغ 40 مليون يورو.

ووفق الفريق القانوني لبرشلونة، فقد استوفى الفرنسي أنطوان غريزمان شروط إلزامية شراء عقده بعد تمديد الإعارة لموسم إضافي.

وبحسب العقد الذي وقعه الفريقان تمت إعارة أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد لمدة موسم ويتم تمديده لموسم إضافي في حال شارك في 50% من اللقاءات، وهو ما تم فعلا ومددت الإعارة للموسم الحالي.

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وبالنسبة لبرشلونة والفريق القانوني لا يهم إن شارك غريزمان هذا الموسم من الدقيقة 60 أو 65 أو شارك في الدقيقة 90؛ لأن البند كان بناء على الموسم الأول.

ويعتمد برشلونة في رفع القضية على أن غريزمان استوفى شروط إلزامية شراء عقده من طرف أتلتيكو مدريد بعدما مدد عقد الإعارة للموسم الثاني إثر مشاركته في أكثر من 50% من اللقاءات.

ويطالب برشلونة فريق أتلتيكو مدريد بدفع مبلغ 40 مليون يورو وواثق من الفوز بالقضية؛ لأن الاتفاق حول شروط إلزامية شراء العقد كان على السنة الأولى وليست الثانية أو مجموع سنتي الإعارة.

ويعتبر برشلونة أن الفرنسي أنطوان غريزمان أصبح لاعبا لأتلتيكو مدريد بعد استيفاء كل الشروط في موسم الإعارة الأول، وأن التمديد لموسم ثانٍ جاء لأن الشروط الواجبة لبقائه تمت تلبيتها من خلال نسبة المشاركة مع الفريق المدريدي.

وشارك غريزمان 28 دقيقة أمام خيتافي، ثم 28 دقيقة أيضا أمام فياريال، وبعدها 16 دقيقة أمام فالنسيا، و27 دقيقة أمام ريال سوسيداد، في أول 4 مباريات في الليغا، في حين شارك 29 دقيقة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وسجل في المشاركات الخمس 3 أهداف.