برشلونة ينفي رفض لابورتا بيع استوديوهات النادي لشركة بيكيه

نفى برشلونة ما تردد عن رفض رئيس النادي خوان لابورتا السماح للاعب الفريق جيرارد بيكيه بشراء استوديوهات برشلونة بواسطة شركته ”كوزموس“.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه ما يلي: ”بالنظر إلى المعلومات التي نشرت اليوم في صحيفة ”آرا“ تحت عنوان ”رفض لابورتا استديوهات برشلونة لبيكيه“ ، ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أن رئيس النادي تلقى أي عرض من لاعب الفريق الأول لكرة القدم جيرارد بيكيه أو شركته للاستحواذ على جزء من استوديوهات برشلونة“.

وأضاف البيان: ”يأسف النادي بشدة لنشر معلومات غير مؤكدة تؤثر على صورة وشرف رياضيي نادي برشلونة“.

واتخذ برشلونة عدة خطوات منها بيع بعض أصوله وحقوقه من أجل زيادة إيراداته؛ بهدف تعويض خسائره، وتخفيف ديونه، والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني. كما وقّع النادي عقدا لرعاية قميصه وملعبه مع شركة ”سبوتيفاي“، وبيع أستوديوهاته.

ويتردد اسم مدافع برشلونة المخضرم في وسائل الإعلام العالمية والمحلية منذ فترة طويلة بعد انفصاله عن صديقته المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا في يونيو/حزيران الماضي، وكذلك ارتباطه بعلاقة صداقة مع حسناء تصغره بنحو 12 عاما.

وردّ بيكيه بقوة على ما تتناوله وسائل الإعلام بشأن حياته الشخصية والعائلية، حيث أصدر بيانا عبر محاميه، يطلب فيه احترام وضع أسرته.

وقد سئم بيكيه مما يتم نشره على الصعيدين المحلي والدولي، واستنكر مضايقات المصورين تجاهه وأطفاله، محذرا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إذا لم يتم يتوقف عن هذا النشاط.

وبدأ كل شيء في الرابع من يونيو/حزيران، عندما أعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الأخبار والشائعات بشأن حضانة الأطفال إلى علاقته مع صديقته الجديدة مع كلارا شيا ماتي.

وفي الآونة الأخيرة، دأب الإعلام الإسباني عن الحديث عن بيكيه بعيدا عن الملعب وتحديدا عن علاقته مع صديقته الجديدة كلارا شيا.

وبدأ الصديقان بالفعل في الظهور في الأماكن العامة، إذ إنه في حفل المطرب داني مارتن الشهر الماضي، يمكن رؤية كلاهما في مشهد عاطفي أمام العائلة والأصدقاء والجماهير الحاضرة هناك. ويبدو أن العلاقة بين لاعب كرة القدم والطالبة أكثر من متماسكة.