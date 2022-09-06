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رياضة

تشخيص إصابة كريم بنزيما
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 19:49 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 20:55 GMT

تشخيص إصابة كريم بنزيما

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد خلال مباراة فريقه ضد سيلتك، في الجولة الأولى من دور

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد خلال مباراة فريقه ضد سيلتك، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في القدم، ولم يستطع استكمال المباراة، ما اضطر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إلى إخراجه والدفع بالبلجيكي إيدين هازارد بدلًا منه في الدقيقة 30.

‏ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كريم بنزيما يُعاني من انزعاجات في الركبة.

كما نقلت ”ماركا“ عن مصادر داخل النادي، بأن كريم بنزيما يشعر بعدم الراحة في ساقه اليمنى.

وأشارت إلى أن النجم الفرنسي يتلقى العلاج في غرفة الملابس.

ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه عن الفريق.

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