تشخيص إصابة كريم بنزيما

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد خلال مباراة فريقه ضد سيلتك، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في القدم، ولم يستطع استكمال المباراة، ما اضطر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إلى إخراجه والدفع بالبلجيكي إيدين هازارد بدلًا منه في الدقيقة 30.

‏ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كريم بنزيما يُعاني من انزعاجات في الركبة.

الفرنسي كريم بنزيما لاعب #ريال_مدريد الإسباني يتعرض للإصابة في الركبة يخرج على آثرها من مواجهة #سيلتك في دوري أبطال أوروبا #ريال_مدريد_سيلتك pic.twitter.com/6ZbuPAN2Ig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

كما نقلت ”ماركا“ عن مصادر داخل النادي، بأن كريم بنزيما يشعر بعدم الراحة في ساقه اليمنى.

وأشارت إلى أن النجم الفرنسي يتلقى العلاج في غرفة الملابس.

ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه عن الفريق.