مبابي يتحدث عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا.. وكيف أقنعه رئيس فرنسا بالبقاء في سان جيرمان

أجرى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حوارا مع صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، كشف خلاله عن أسباب اقتناعه بتجديد عقده مع ناديه، وأيضا إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا.

وكان مبابي قد أنهى اتفاقه مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للتجديد لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2025.

وبسؤاله عن حلم اللعب مع ريال مدريد، أجاب مبابي: ”أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك“.

Kylian Mbappe has revealed that French President Emmanuel Macron tried to persuade him to stay at Paris Saint-Germain in the midst of interest from Spanish giants Real Madrid earlier this year. pic.twitter.com/bcj2wFR1hx — The Athletic UK (@TheAthleticUK) September 6, 2022

وأضاف: ”لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي (أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول).

وتابع: ”قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم“.

وعن الشائعات التي تزعم أن مبابي يختار المدير الفني وقائمة اللاعبين عقب تجديد عقده، علق كيليان: ”هذه ليست وظيفتي، ولا أريد أن أفعل ذلك لأنني لست جيدًا في ذلك. أنا جيد في الملعب.. وهذا ليس دوري. هناك الكثير من الناس أفضل مني في هذا الأمر“.

ونفى مبابي أنه اختار البقاء في باريس بسبب الأموال، قائلًا: ”أينما ذهبت كنت سأحصل على الأموال“.

كما تحدث مبابي عن حلم التتويج بالكرة الذهبية، وعما إذا كان وريث تركة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الصراع على تلك الجائزة، قال: ”لا يوجد حدود لما أريده“.

واختتم مبابي تصريحاته: ”نحن في جيل جديد، رونالدو وميسي سيتوقفون، علينا إيجاد شخص آخر، شخص جديد“.