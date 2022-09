مبابي يتحدث عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا.. وكيف أقنعه رئيس فرنسا بالبقاء في سان جيرمان

أجرى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حوارا مع صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، كشف خلاله عن أسباب اقتناعه بتجديد عقده مع ناديه، وأيضا إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلا.

وكان مبابي قد أنهى اتفاقه مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للتجديد لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2025.

وبسؤاله عن حلم اللعب مع ريال مدريد، أجاب مبابي: ”أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك“.

Kylian Mbappe has revealed that French President Emmanuel Macron tried to persuade him to stay at Paris Saint-Germain in the midst of interest from Spanish giants Real Madrid earlier this year. pic.twitter.com/bcj2wFR1hx

