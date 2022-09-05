تشيفرين رئيس اليويفا متأكد من إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إنه متأكد من إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال.

ووقع البلدان اتفاقا في 2020 للمضي قدما في عرض مشترك لاستضافة كأس العالم، وأصبح الاتفاق رسميا في يونيو حزيران.

وقال تشيفرين عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي لكرة القدم في لشبونة: ”أنا متأكد من إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال“.

وأضاف: ”هذا العرض هو الفائز وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة دولتين متحمستين، تعيشان وتتنفسان كرة القدم ولديهما بنية تحتية جيدة“.

ورشح المسؤولون 14 ملعبا في 12 مدينة لتكون من بين 11 ملعبا في إسبانيا لاستضافة المباريات في حال نجاح العرض المشترك في تصويت الفيفا في مايو أيار 2024. وستعرض البرتغال ثلاثة ملاعب.

واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982 وفشلت في محاولتها مع البرتغال لاستضافة نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا. ولم يسبق للبرتغال استضافة كأس العالم لكنها استضافت بطولة أوروبا 2004.

السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 https://t.co/I8Dl2i5eov pic.twitter.com/W4NFcOxiRD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2021

وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي رغبتها في التقدم بعرض مشترك لأمريكا الجنوبية، وهو عرض قد يعيد ذكريات قديمة خاصة أن أوروغواي استضافت النسخة الافتتاحية لكأس العالم في 1930.

وفكرت اتحادات كرة القدم الأربعة في المملكة المتحدة في التقدم بعرض مشترك مع أيرلندا بينما خططت بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا لتقديم عرض مشترك، رغم واقع إلغاء الفكرتين لاحقا.

وفي 2018، أعلن المغرب أنه سيقدم عرضا لاستضافة البطولة في 2030، بينما أشارت تقارير لاحقة إلى إمكانية حدوث ذلك ضمن عرض مشترك مع السعودية ومصر، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الصين قد تقدم عرضا أيضا.

وستستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، على أن تقام النسخة التالية في كندا والولايات المتحدة والمكسيك في 2026.