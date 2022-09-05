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رياضة

إشبيلية يتواصل مع بوكيتينو لخلافة لوبتيغي
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 14:37 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 14:55 GMT

إشبيلية يتواصل مع بوكيتينو لخلافة لوبتيغي

أفادت صحيفة "ذا صن البريطانية أن إشبيلية أجرى اتصالات مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان. وأوضحت أن محاولة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت صحيفة ”ذا صن البريطانية أن إشبيلية أجرى اتصالات مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان.

وأوضحت أن محاولة إشبيلية التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو بعد تسجيل أسوأ بداية للفريق الأندلسي في موسم الليغا تحت قيادة المدرب جولين لوبتيغي.

وحصد إشبيلية نقطة واحدة فقط في أول أربع مباريات لهم هذا الموسم، وكان آخر نتائجه السقوط على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان أمام برشلونة بنتيجة 0/3.

وخسر إشبيلية من أوساسونا، ثم تعادل مع بلد الوليد، قبل أن يخسر أمام ألميريا ثم برشلونة، وسجل لاعبو الفريق الأندلسي 3 أهداف، في حين تلقى 8 أهداف.

ويواجه إشبيلية الآن سلسلة من المباريات الصعبة حيث سيلعب أمام ضد إسبانيول وفياريال وأتلتيكو مدريد.

ويمكن أن تكون الأمور فوضوية في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف إشبيلية منافسه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الثلاثاء.

وأكدت ”ذا صن“ أن إدارة إشبيلية تواصلت مع بوكيتينو بشأن توقيع عقد مع النادي الإسباني.

والمدرب الأرجنتيني بلا فريق بعد أن أقاله باريس سان جيرمان هذا الصيف، رغم الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو رفض عرضًا من أتلتيك بلباو الشهر الماضي، وأوضحت أنه ينوي قضاء عام قبل العودة إلى التدريب في عام 2023.

وسيقوم مونتشي المدير الرياضي في إشبيلية الآن بدراسة إيجابيات وسلبيات إقالة لوبتيغي، الذي لا يزال أمامه عامان في عقده.

واوفق لوبتيغي على إبرام ستة تعاقدات هذا الصيف، بما في ذلك صفقتي انتقال حر وهما: إيسكو وعدنان يانوزاي.

لكن التعاقد مع بوكيتينو لن يكون سهلا إذ قالت ”ذا صن“ أن رواتب المدرب الأرجنتيني قد يتجاوز 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

لكن هذا لم يمنعهم حتى الآن من التواصل مع بوكيتينو، حيث ينتظر المشجعون الآن لمعرفة ما إذا كان لوبتيغي سيصمد لفترة أطول.

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