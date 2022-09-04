اشتراه مقابل 9.5 مليون جنيه إسترليني.. ميسي يكتشف أن قصره الجديد في إيبيزا "كابوس"

اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان قصرًا قيمته 9.5 مليون جنيه إسترليني في إيبيزا بإسبانيا، لكنه اكتشف أنه ”كابوس“، بحسب تقرير لصحيفة ”ميرور“ الإنجليزية.

ووفقا للصحيفة فقد اشترى ميسي البالغ من العمر 35 عامًا العقار، بالقرب من خليج كالا تاريدا على الساحل الغربي لإيبيزا، من رجل الأعمال السويسري فيليب آمون.

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ونقلت عن ”صحيفة ”بريديكو دي إيبيزا“ المحلية أنه تم الانتهاء من الصفقة في 3 فبراير، بتوقيع محامي ميسي على الأوراق بصفته الممثل القانوني لشركة تدعى ”Edificio Rostower“، والتي تنتمي إلى شركة أخرى مديرها هو شقيق رودريغو لاعب كرة القدم.

لكن يُزعم أن القصر يعاني من مشاكل في التخطيط ولم يتم منحه بعد شهادة إشغال، وهي وثيقة صادرة عن وكالة حكومية محلية تثبت أنه في حالة صالحة للعيش.

ويقال إن مشاكل التخطيط مرتبطة ببناء عدة غرف في مرآب العقار قبل شراء ميسي له.

الأرجنتيني ليونيل ميسي ساهم في "٩" أهداف مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالدوري هذا الموسم .. سجل "٣" أهداف وصنع "٦" pic.twitter.com/PaN0KE2dXx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

ويُقال الآن إن محاميًا يمثل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، يتحدث إلى المسؤولين المحليين في مجلس المدينة لمحاولة حل المشكلات.

ويُعتقد أن ميسي قد يضطر إلى هدم الغرف التي لم تكن جزءًا من الخطط الأصلية في المبنى الجديد، على الرغم من أنه لا يمكن الوصول إلى أي شخص من سان خوسيه تاون هول، في بلدية كالا تاريدا، يوم الأحد للتعليق.

وميسي وعائلته من الزوار المنتظمين لإيبيزا، وقام هو وصديقه لويس سواريز بقضاء عطلة في قصر تبلغ تكلفته 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، على جزيرة خاصة قبالة الساحل الشمالي لإيبيزا.

واشترى ميسي فندقًا مذهلاً من 52 غرفة في إيبيزا بقيمة 525 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة في عام 2018، على طول شاطئ فيغيريتاس – بعد بضعة أشهر من شرائه فندقًا في سيدجيس، بالقرب من برشلونة، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي.. روني ينتقد تصرف مبابي تجاه ميسي https://t.co/7BkexMi5rk pic.twitter.com/lY5gdVPMwx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وفقًا لتقارير في إيبيزا، أمضى ميسي وزوجته وقتًا في منزلهما في إيبيزا هذا الصيف، على الرغم من مشاكل التخطيط.

بالإضافة إلى الطابق السفلي الكبير، يقال إن العقار الذي تبلغ مساحته 1860 مترًا مربعًا يضم مسبحًا بمساحة 300 قدم.

وتُظهر صور القصر أيضًا ملعب كرة قدم بجوار المسبح.

وقالت بريوريكو دي إيبيزا، التي نشرت الخبر الحصري حول شراء عقار ميسي في إيبيزا: ”عندما انتهت العملية، لم يكن الممثل القانوني للاعب، وهو محام في برشلونة، على علم بقضايا التخطيط للقصر، إنهم الآن على دراية بمشاكل التخطيط والممثلون القانونيون لميسي يعرفون ما يجب عليهم فعله لإضفاء الشرعية على الممتلكات، جرت بعض المناقشات بالفعل بين محامي لاعب كرة القدم وقاعة المدينة“.

وأضافت: ”أُخبرنا بأنه يمكن إضفاء الشرعية إذا تمت إزالة المناطق التي لم تكن جزءًا من المشروع الأصلي، أي الغرف في المرآب“.