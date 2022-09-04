كريم بنزيما يثير حيرة جمهوره بعد إغلاق حساباته على السوشيال ميديا

بدا أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في أوروبا العام الحالي، أغلق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون سبب محدد حتى الآن، وذلك بعد ساعات قليلة من سوء أدائه في الفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وحافظ ريال مدريد على انطلاقته المثالية بالليغا بالفوز 2-1 على ريال بيتيس بفضل هدف رودريغو بالشوط الثاني في سانتيا برنابيو يوم السبت، ليتمسك حامل اللقب وبطل أوروبا بالصدارة.

وافتتح ريال التسجيل حين مرر ديفيد ألابا كرة ساحرة طويلة إلى فينيسيوس جونيور في الدقيقة التاسعة وركض المهاجم البرازيلي نحو الكرة وسددها من فوق رأس الحارس روي سيلفا.

ورد بيتيس بعد ثماني دقائق حين أدرك سيرجيو كاناليس، خريج أكاديمية ريال مدريد، التعادل بتسديدة مرت بين ساقي الحارس تيبو كورتوا.

وقاتل فريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكنه أهدر العديد من الفرص، حتى كسر التعادل أخيرا في الدقيقة الـ65 عندما سدد رودريغو من مسافة قريبة ليحول تمريرة فيدريكو فالفيردي العرضية إلى الشباك.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة 12 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي انتصر في أول أربع جولات، ويملك بيتيس صاحب المركز الثاني تسع نقاط بعد أول هزيمة، متقدما بنقطتين على برشلونة وفياريال وأتليتيك بيلباو قبل خوض مبارياتهم بالجولة.

لكن بنزيما لم يكن قادرًا على التأثير في المباراة، إذ كان على أصحاب الأرض الاعتماد على أداء رودريغو وأوريلين تشواميني لجعلهما يتخطيان دفاع ريال بيتيس وهز الشباك.

وقال موقع elcomercio الإسباني، إن سبب عدم نشاط شبكات بنزيما الاجتماعية غير معروف، وربما تعرضت الحسابات لاختراق فاجأ الملايين حول العالم.

إذ يشتبه مشجعو ريال مدريد في اختراق حساباته على تويتر وإنستغرام، أو أنه أغلقها لسبب ما. في الوقت الحالي لا يوجد شيء رسمي.

وبنزيما البالغ عمره 34 عاما يلعب موسمه الرابع عشر بقميص ريال مدريد. وذلك منذ وصوله إلى البرنابيو قادما من أولمبيك ليون إلى جانب كريستيانو رونالدو وكاكا في موسم 2009/2010.

كريم هو ثاني هدافي ريال مدريد بـ(327) هدفا، خلف كريستيانو رونالدو بـ(451) هدفا، وذلك بعدما تفوق أخيرًا على راؤول غونزاليس، الذي سجل 325 هدفا.

وكان بنزيما في خضم الأحداث في كرة القدم الأوروبية على مدار العام، خاصة بسبب أدائه القوي في كلّ من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ومع أربعة انتصارات على التوالي لبدء الموسم، يأمل مشجعو ريال مدريد وبنزيما نفسه في مواصلة مسيرتهم القوية عندما يواجه النادي الملكي فريق سيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.