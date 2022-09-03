ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقسو على إشبيلية ويرتقي للوصافة

حقق برشلونة فوزا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإسباني، يوم السبت.

في الدقيقة 21 بمجهود رائع من روبرت ليفاندوفسكي وصلت الكرة إلى رافينيا ليهز شباك إشبيلية.

وفي الدقيقة 36 اقتنص ليفاندوفسكي هدف برشلونة الثاني بعد تمريرة من جول كوندي.

وفي الدقيقة 50 أحرز إريك غارسيا هدف برشلونة الثالث بعد تمريرة من جول كوندي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد، ويتجمد رصيد إشبيلية عند 4 نقاط في المركز 17.

وفي مباراة أخرى، منح البديل عمر صادق فريقه ريال سوسيداد تعادلا بنتيجة 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في مباراة ترك فيها حكم الفيديو المساعد بصمة كبيرة.

وقدم أتليتيكو أداء قويا في بداية المباراة وافتتح التسجيل مبكرا بفضل ألفارو موراتا في الدقيقة الخامسة.

وهز مهاجم يوفنتوس السابق الشباك في وقت لاحق من الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد بسبب لمس جواو فيلكس الكرة بيده في بناء هجمة الهدف.

وواصل أتلتيكو سعيه لتسجيل الهدف الثاني، ولكن حارس ريال سوسيداد أليكس ريميرو تألق في الدفاع عن مرماه.

وانبرى ريميرو في التصدي لتسديدة بعيدة المدى أطلقها خوسيه ماريا خيمنيز لتصطدم بإطار المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وفي ظهوره الأول مع سوسيداد الذي انضم إلى صفوفه يوم الخميس من ألميريا، أحرز صادق هدف التعادل في الدقيقة 55 بضربة رأس.

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واعترض الجهاز الفني لأتليتيكو ولاعبوه على احتساب الهدف بداعي أن الكرة اصطدمت بيد المهاجم النيجيري، ولكن الحكم احتسب الهدف دون الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

وتصدى ريميرو لثلاث محاولات من أتلتيكو على نحو رائع، وكان له دور كبير في تحقيق النقطة الثمينة.

وحملت المباراة المزيد من الأنباء السيئة لأتلتيكو، إذ تعرض حارسه يان أوبلاك لإصابة بعد التحامه بصادق في الشوط الثاني.

ويحتل أتلتيكو وريال سوسيداد المركزين السادس والثامن على الترتيب برصيد سبع نقاط، وبفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.