يشهد سباق ترتيب هدافي الدوري الإسباني منافسة حامية، خاصة بعدما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفه الرائع لفريقه برشلونة في مواجهة إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“.

جاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 بعدما استقبل عرضية طولية متقنة في مواجهة مرمى إشبيلية، ليسجلها على الطائر في شباك الخصم.

ورفع النجم البولندي رصيده إلى 5 أهداف في المركز الأول، بجوار إياغو إسباس نجم سيلتا فيغو، ثم يأتي خلفهما بورخا نجم ريال بيتيس، ولديه 4 أهداف، ثم ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد، وزميله فينسيوس جونيور، ولكل منهم 3 أهداف.

وحافظ ريال مدريد على انطلاقته المثالية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-1 على ريال بيتيس بفضل هدف رودريغو بالشوط الثاني في برنابيو، اليوم السبت، ليتمسك حامل اللقب وبطل أوروبا بالصدارة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات، حقق خلالها فوزين وتعادلا وحيدا.

في المقابل، يأتي إشبيلية في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

وكان برشلونة استهل مشواره في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل سلبي أمام رايو فاليكانو، ثم فاز على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، واكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الجولة الثالثة.