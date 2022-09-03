ليفاندوفسكي يسجل هدفا رائعا في مباراة برشلونة ضد إشبيلية (فيديو)

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا على طريقته لفريقه برشلونة في شباك إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الرابعة للدوري الإسباني على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 بعدما استقبل عرضية طولية متقنة في مواجهة مرمى إشبيلية، ليسجلها على الطائر في شباك الخصم.

هدف ليفاندوفسكي الجميل في مرمى اشبيلية 🔥🔥#اشبيلية_برشلوِنة pic.twitter.com/RSuGjYNYJe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات، حقق خلالها فوزين وتعادلا وحيدا.

في المقابل، يأتي إشبيلية في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

وكان برشلونة استهل مشواره في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل سلبي أمام رايو فاليكانو، ثم فاز على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، واكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الجولة الثالثة.

ونجح برشلونة في حسم صفقتين جديدتين قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع هيكتور بيليرين بعد إنهاء اللاعب تعاقده مع آرسنال، ومع ماركو ألونسو، قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن آخر لقاء جمع برشلونة وإشبيلية كان في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهى بفوز البلوغرانا بهدف نظيف.

وتواجه برشلونة وإشبيلية من قبل في 156 مباراة بالدوري الإسباني، نجح البارسا في الفوز بـ85 مباراة، بينما حسم إشبيلية لصالحه 36 مباراة وخيم التعادل بينهما في 35 مباراة.

سجل الفريق الكتالوني في شباك إشبيلية 317 هدفا خلال الـ156 مباراة التي جمعتهما، بينما سجل إشبيلية في شباك البارسا 193 هدفا.