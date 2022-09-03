ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط بيتيس ويحافظ على صدارته

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا بنتيجة (2-1) على ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

واستفاد ريال مدريد من الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس، حيث سجلا هدفي الملكي في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، ويتجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثاني.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم للملكي في الدقيقة التاسعة، حيث تلقى كرة في العمق من ديفيد ألابا ومن لمسة واحدة أسقط الكرة من فوق روي سيلفا حارس ريال بيتيس.

ولكن جاء الرد سريعا بهدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 17، حيث تلقى سيرجيو كاناليس تمريرة من زميله بورخا إيغلاسياس داخل المنطقة، وسدد كرة بين قدمي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونجح رودريغو جويس في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله فيدي فالفيردي ومن لمسة واحدة أسكن الكرة أسفل يمين الحارس روي سيلفا.

وقال رودريغو لمحطة ”موفيستار بلس“: ”نحن سعداء لكنها مجرد بداية الموسم ونحتاج لمواصلة التطور“.

وأضاف: ”أنا سعيد بتمكني من مساعدة الفريق عندما كان في أمس الحاجة لذلك، لكنني سعيد أيضا بأول مشاركة أساسية لي.

”عدت من إصابة لكن الشعور رائع، أريد المشاركة أساسيا بانتظام وأعتقد أن لدي مقومات لذلك“.

وغاب رودريغو (21 عاما)، أحد أبطال سلسلة انتفاضات ريال خلال التتويج بلقب دوري الأبطال بالموسم الماضي، عن أول مباراتين بالموسم بسبب إصابة عضلية في الساق، ثم شارك مهاجم البرازيل بديلا وقدم تمريرة حاسمة أمام إسبانيول الأسبوع الماضي.

وفي مباراة اليوم بدأ منذ البداية بجانب فينيسيوس وكريم بنزيما وساعد في صناعة العديد من الفرص خلال هيمنة تامة لأصحاب الضيافة، لكنهم واجهوا إحباطا في بعض الأوقات لغياب الدقة في اللمسة الأخيرة، فضلا عن تألق الحارس سيلفا الذي تصدى لثلاث محاولات خطيرة قبل أن يهز رودريغو شباكه.

ونال أوريلين تشواميني (22 عاما) جائزة رجل المباراة ليواصل مستواه المبهر منذ حجز مكان لاعب الوسط كاسيميرو المنتقل إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف تشواميني جودة وطاقة أكبر في التحولات الهجومية بفريق أنشيلوتي، ليبدد أي مخاوف لدى الجماهير ويمنحها شعورا بالتفاؤل إزاء المستقبل.