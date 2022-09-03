صفقة سولير تكشف وجود أزمة داخلية في باريس سان جيرمان

نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا في الساعات الأخيرة من السوق الصيفي، لكن يبدو أن الصفقة كشفت عن مشاكل داخلية في النادي الفرنسي.

ونجح سولير، البالغ من العمر 25 عاما، في الفحص الطبي، ووقع عقدا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027.

لخرق قوانين اللعب المالي النظيف.. يويفا يُغرم باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة يفلت من العقاب https://t.co/hFREjC27jD pic.twitter.com/Chc9OH19XU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2022

وقام باريس سان جيرمان بتحركات في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات، ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن ”ليكيب“ الفرنسية أن لويس كامبوس قدم صباح يوم الثلاثاء الماضي، عرضًا لضم سولير بقيمة 18 مليون يورو، وهو ليس العرض الوحيد الذي حصل عليه فالنسيا.

فبعد ساعات، تلقى فالنسيا عرضًا آخر من باريس سان جيرمان، وجاء العرض الثاني من أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، وينص العرض الثاني على استعارة سولير مع تضمين خيار الشراء.

وذكرت ”سبورت“ أن تقديم عنصرين من الكادر الفني لباريس سان جيرمان عرضين مختلفين تمامًا للاعب نفسه، يدل على الأزمة الداخلية التي يمر بها باريس سان جيرمان، وقالت إنه من الواضح أن الجميع لا يجدفون في نفس الاتجاه.

باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع فابيان رويز لاعب نابولي https://t.co/mvfHG4xY8j pic.twitter.com/naTLtD6AXG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولير رفض العديد من المقترحات لتجديد عقده مع فالنسيا، حيث ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو برشلونة.

وسيدفع باريس سان جيرمان مبلغًا يقارب 18 مليون يورو، مع إضافة 4 ملايين كمتغيرات.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان عيّن كريستوف غالتييه مدربا له، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، كما تمت إقالة المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو وتعيين أنتيرو هنريكي مكانه.

وإلى جانب كارلوس سولير تعاقد باريس سان جيرمان مع مواطنه فابيان رويز من نابولي، وفيتينيا من بورتو، واستعار هوجو إيكيتيكي من رين، وضم نوردي موكيلي من لايبزيغ، وريناتو سانشيز من ليل