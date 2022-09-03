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رياضة

صفقة سولير تكشف وجود أزمة داخلية في باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 12:49 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 13:20 GMT

صفقة سولير تكشف وجود أزمة داخلية في باريس سان جيرمان

نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا في الساعات الأخيرة من السوق الصيفي، لكن يبدو أن الصفقة كشفت عن مشاكل داخلية في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا في الساعات الأخيرة من السوق الصيفي، لكن يبدو أن الصفقة كشفت عن مشاكل داخلية في النادي الفرنسي.

ونجح سولير، البالغ من العمر 25 عاما، في الفحص الطبي، ووقع عقدا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027.

وقام باريس سان جيرمان بتحركات في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات، ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن ”ليكيب“ الفرنسية أن لويس كامبوس قدم صباح يوم الثلاثاء الماضي، عرضًا لضم سولير بقيمة 18 مليون يورو، وهو ليس العرض الوحيد الذي حصل عليه فالنسيا.

فبعد ساعات، تلقى فالنسيا عرضًا آخر من باريس سان جيرمان، وجاء العرض الثاني من أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، وينص العرض الثاني على استعارة سولير مع تضمين خيار الشراء.

وذكرت ”سبورت“ أن تقديم عنصرين من الكادر الفني لباريس سان جيرمان عرضين مختلفين تمامًا للاعب نفسه، يدل على الأزمة الداخلية التي يمر بها باريس سان جيرمان، وقالت إنه من الواضح أن الجميع لا يجدفون في نفس الاتجاه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولير رفض العديد من المقترحات لتجديد عقده مع فالنسيا، حيث ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو برشلونة.

وسيدفع باريس سان جيرمان مبلغًا يقارب 18 مليون يورو، مع إضافة 4 ملايين كمتغيرات.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان عيّن كريستوف غالتييه مدربا له، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، كما تمت إقالة المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو وتعيين أنتيرو هنريكي مكانه.

وإلى جانب كارلوس سولير تعاقد باريس سان جيرمان مع مواطنه فابيان رويز من نابولي، وفيتينيا من بورتو، واستعار هوجو إيكيتيكي من رين، وضم نوردي موكيلي من لايبزيغ، وريناتو سانشيز من ليل

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