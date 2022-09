مارسيلو يقترب من الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني مجانا

قال فابريسيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى البرازيلي مارسيلو أسطورة ريال مدريد بات قريبا للغاية من الانضمام إلى أولمبياكوس اليوناني في صفقة مجانية.

وقال الصحفي الإيطالي عبر حسابه على تويتر إنه بعد العديد من العروض التي تلقاها قائد ريال مدريد السابق، اقترب أولمبياكو أخيرا من حسم الصفقة بينما لم يكن ليستر سيتي الإنجليزي قريبا في أي وقت مضى للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف ”أسطورة ريال مدريد مارسيلو قريب حقًا من الانضمام إلى أولمبياكوس. المفاوضات جارية الآن للانضمام مجانا بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي. أرسل أولمبياكوس الأوراق اللازمة لإنجازها قريبًا“.

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers

Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2022