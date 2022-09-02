مارسيلو يقترب من الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني مجانا

قال فابريسيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى البرازيلي مارسيلو أسطورة ريال مدريد بات قريبا للغاية من الانضمام إلى أولمبياكوس اليوناني في صفقة مجانية.

وقال الصحفي الإيطالي عبر حسابه على تويتر إنه بعد العديد من العروض التي تلقاها قائد ريال مدريد السابق، اقترب أولمبياكو أخيرا من حسم الصفقة بينما لم يكن ليستر سيتي الإنجليزي قريبا في أي وقت مضى للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف ”أسطورة ريال مدريد مارسيلو قريب حقًا من الانضمام إلى أولمبياكوس. المفاوضات جارية الآن للانضمام مجانا بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي. أرسل أولمبياكوس الأوراق اللازمة لإنجازها قريبًا“.

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2022

وبكى المدافع البرازيلي مارسيلو خلال وداع عاطفي لريال مدريد، لكنه قال إنه لم يفكر أبدا في الاعتزال ولا يزال متحمسا لمواصلة اللعب لسنوات عديدة أخرى.

وقال مارسيلو في مؤتمر صحفي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول ”لا أفكر كثيرا في المستقبل، أحب أن أعيش اللحظة. لكن من الصعب حقا ترك النادي الذي لعبت فيه حياتك كلها“.

وأضاف الظهير الأيسر ”لست خائفا بشأن المستقبل. لقد فعلت ما أريده هنا، وأتطلع إلى الخطوة التالية.

وقال مارسيلو إنه لا يزال مترددًا بشأن مستقبله لكنه رفض الاعتزال أو العودة إلى البرازيل، ملمحًا إلى أنه يريد الاستمرار في اللعب في أوروبا في فريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

وخاض مارسيلو 546 مباراة مع ريال منذ انضمامه في 2007 وتركه وهو اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي على مدار 120 عاما.

وجاء رحيل مارسيلو (34 عاما) بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة وكان قائدا للفريق هذه المرة، ليصل إلى لقبه 25 مع النادي بعد التفوق 1-صفر على ليفربول في باريس في مايو/آيار الماضي.

وقال مارسيلو وهو يبكي في الحفل الذي أقامه النادي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين وزملائه والمدرب كارلو أنشيلوتي ”أخرج من هنا ورأسي مرفوعة“.

ورغم أن مارسيلو كان لاعبًا أساسيا خلال أغلب مسيرته في ريال، فقد ظهر في فترات قليلة في المواسم الأخيرة ولم يشارك سوى في 12 مباراة في الدوري خلال موسم 2021-2022.