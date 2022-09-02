رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع ماركوس ألونسو في صفقة انتقال حر

أعلن نادي برشلونة نجاحه بقيد ماركوس ألونسو، بعد تعاقده رسميًا معه في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، قال فيه إنه وقّع عقدًا مع ألونسو لمدة عام واحد، ينتهي في الصيف المقبل.

وأشار برشلونة في بيانه إلى أن العقد مع ألونسو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة ”50 مليون يورو“

وكشف برشلونة أنه سيقوم بتقديم اللاعب خلال الأيام المقبلة.

Look who’s in town 👋💥 pic.twitter.com/2uTHAWsnzP — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022

وألونسو البالغ من العمر 31 عامًا، انضم للبارسا، بعد تجربة مع تشيلسي استمرت 6 سنوات، وتألق بها بشكل كبير.

وقال تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن ناديه بذل جهدًا كبيرًا“ في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبرم برشلونة العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

واضطر برشلونة، بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها، لإيجاد حلول مبتكرة لقيد لاعبين، مثل: روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، كما أبرم النادي العديد من الصفقات المجانية.

وانضم هيكتور بيليرين، لاعب أكاديمية النادي السابق، أمس الخميس، بعد رحيله من آرسنال، بينما يتوقع أن ينضم ماركوس ألونسو، بنهاية اليوم الجمعة، عقب فسخ تعاقده مع تشيلسي.

وقبل توجه برشلونة إلى أشبيلية، أعرب تشافي عن سعادته بالصفقات التي أبرمها النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة.

وقال :“ النادي بذل جهدًا هائلًا، ولدينا فريق تنافسي، ويجب أن نثبت ذلك، ونحن سعداء للغاية وراضون بما وصلنا إليه“.