روسيل وبارتوميو مهددان بالحبس بسبب التعاقد مع نيمار

لا يزال تعاقد برشلونة مع نيمار في 2013 يسبب مشاكل قانونية للنادي الكتالوني حتى بعد 5 سنوات من انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية حينها.

وقضت المحكمة الوطنية في إسبانيا بأنه يتعين على نادي سانتوس البرازيلي دفع 2.7 مليون يورو للخزانة مقابل انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني

ويوجه الحكم ضربة خطيرة للعوامل المالية لعملاق البرازيل، ولكن قد تكون لها عواقب أسوأ على برشلونة ورئيسي النادي السابقين ساندرو روسيل جوسيب وماريا بارتوميو ، اللذين سيمثلان، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، في المحكمة في قضية جنائية تتعلق بالتعاقد مع المهاجم.

بارتوميو وروسل متهمان بجرائم تتعلق بالفساد والاحتيال، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى 8 سنوات في السجن.

ووفقًا لصحيفة El Confidencial ، فإن الجزء الأكبر من الاتهام يتعلق بقيمة الصفقة التي يتعين على سانتوس دفعها.

وفي وقت بيع نيمار، كان النادي يملك 55٪ من حقوق اللاعب والـ40٪ أخرى كانت في أيدي شركة برازيلية تدعى DIS بينما تنتمي نسبة الـ 5٪ المتبقية إلى مستثمرين مختلفين متجمعين في شركة Teisa التجارية.

وتنسب المحكمة الوطنية إلى سانتوس عدم دفع الضرائب التي تعادل 55٪ من 17.1 مليون يورو التي دفعها برشلونة رسميًا للمهاجم، لكنها تعد أيضًا جزءًا من سعر البيع مبالغ أخرى موقعة حصريًا بين سانتوس والفريق الكتالوني وهي موضوع الإجراءات الجنائية الأخرى التي سيتم توضيحها، في أكتوبر/تشرين الأول.

ويضيف التقرير أن نادي برشلونة عوض سانتوس أيضًا بمليوني يورو أخرى مقابل تأهل نيمار لكأس العالم مع 4.5 مليون يورو لمباراة ودية لم تقم و 7.9 مليون يورو لحق الأفضلية على 3 لاعبين من أكاديمية الشباب بالنادي البرازيلي.

وفي رأي المحكمة، هذه المبالغ غير العادية البالغة 14.4 مليون يورو تشكل أيضًا سعر البيع، وفي المجموع، وفقًا للحكم، يجب أن يدفع النادي البائع إلى مصلحة الضرائب مبلغًا إجماليًا قدره 2.7 مليون يورو.

وتمكنت الشركة التي تملك 40٪ من حقوق نيمار من مقاضاة روسيل وبارتوميو، وإشراك اللاعب نفسه وعائلته، وكذلك نادي برشلونة وسانتوس كأشخاص اعتباريين، لخدعتين مزعومتين ارتكبتا في الصفقة.

وفي تلك القضية الجنائية، طلب مكتب المدعي العام حبس نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو.

ورفعت DIS الدعوى المرفوعة ضد نجم باريس سان جيرمان الحالي إلى السجن لمدة 5 سنوات.

وفي حالة روسيل، تطالب النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما طلبت بحبس بارتوميو 4 سنوات.

أما بالنسبة لبرشلونة، فإن النيابة العامة تطالب بفرض عقوبة عليه قدرها 8.4 مليون يورو.

ولطالما أنكر دفاع روسيل وبارتوميو وبرشلونة أن هذه العقود التكميلية الثلاثة كانت جزءًا من عملية الشراء، مؤكدًا أنها كانت عمليات مختلفة.

وأدين برشلونة بالفعل، في العام 2016، من قبل محكمة برشلونة الإقليمية بجريمتين ضريبيتين في صفقة نيمار.

بعد ذلك، اضطر النادي إلى دفع 5.5 مليون يورو بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب سمح لروسيل وبارتوميو بتجنب محاكمة إضافية من المرجح أن يواجها فيها أيضًا أحكامًا بالسجن.