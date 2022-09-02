أنشيلوتي مدافعًا عن هازارد: تأثيره على أداء ريال مدريد "إيجابي"

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل أن يترك إيدن هازارد بصمته مع الفريق رغم أنه بدأ موسما جديدا كلاعب احتياطي.

وانضم لاعب تشيلسي السابق إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 100 مليون يورو (99.85 مليون دولار)، ولكنه لم يكن على مستوى التوقعات، إذ إنه سجل ستة أهداف وصنع ثمانية في 66 مباراة لعبها في ثلاثة مواسم بإسبانيا.

وحل هازارد بديلا في آخر 33 دقيقة من مباراة ريال مدريد الافتتاحية هذا الموسم أمام ألميريا، وأهدر ركلة جزاء ولعب بعدها ثماني دقائق فقط أمام سيلتا فيجو ولم يشارك أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس غدا السبت في أولى مباريات ريال على ملعبه هذا الموسم في الدوري: ”إنه ليس مصابا وليست هناك حاجة للسؤال بهذا الخصوص كل أسبوع. يعمل بشكل جيد ولا أعتقد أن ثلاث مباريات كافية للتوصل إلى أي استنتاجات.

”أنا على ثقة أنه سيكون له دور أكبر بكثير مقارنة بالعام الماضي“.

وعانى هازارد من تذبذب مستواه بسبب الإصابات التي حرمته من المشاركة لأكثر من 18 مباراة في كل موسم من المواسم الثلاثة منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2019.

ويبدو أن فرص هازارد تتضاءل في ظل تألق الصاعدين فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيديريكو فالفيردي، ومع وجود مجموعة من أصحاب الخبرة أمثال ماركو أسينسيو وماريانو دياز. ورغم ذلك، فإن أنشيلوتي بدا واثقا من أن هازارد (31 عاما) لا يزال يمتلك دورا يقوم به هذا الموسم.

وقال المدرب الإيطالي: ”لا يتعلق الأمر بعدد المباريات وإنما ماهية المباريات التي تلعبها ومردودك في الملعب“.