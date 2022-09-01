رسميا.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير من فالنسيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر ”تويتر“: ”يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي كارلوس سولير، لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027“.

🆕✍️ يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي @Carlos10Soler. لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027.#WelcomeCarlos pic.twitter.com/6yCSP4AMPT — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 1, 2022

وقال فالنسيا في بيان عبر ”تويتر“: ”يشكر النادي سولير على التفاني والجهد والاحتراف الذي أظهره كلاعب في نادي فالنسيا ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته“.

OFFICIAL STATEMENT | @Carlos10Soler The club thank him for the dedication, effort and professionalism that he has shown as a Valencia CF player and wish him the best of luck in this new stage of his career — Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2022

وتدرج سولير، البالغ من العمر 25 عاما، في الفئات السنية لفالنسيا قبل أن ينضم للفريق الأول في 2017، وشارك معه في 226 مباراة، سجل فيها 36 هدفا، وصنع 31.

ونال سولير مع فالنسيا كأس إسبانيا موسم 2018/2019، علما أنه لعب مع المنتخب الأول لمنتخب إسبانيا 9 مرات سجل فيها 3 أهداف.