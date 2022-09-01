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رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير من فالنسيا
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 19:07 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 20:35 GMT

رسميا.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير من فالنسيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا. وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر "تويتر": "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر ”تويتر“: ”يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي كارلوس سولير، لاعب خط الوسط الهجومي، القادم من فالنسيا، وقّع مع نادي العاصمة حتى عام 2027“.

وقال فالنسيا في بيان عبر ”تويتر“: ”يشكر النادي سولير على التفاني والجهد والاحتراف الذي أظهره كلاعب في نادي فالنسيا ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته“.

وتدرج سولير، البالغ من العمر 25 عاما، في الفئات السنية لفالنسيا قبل أن ينضم للفريق الأول في 2017، وشارك معه في 226 مباراة، سجل فيها 36 هدفا، وصنع 31.

ونال سولير مع فالنسيا كأس إسبانيا موسم 2018/2019، علما أنه لعب مع المنتخب الأول لمنتخب إسبانيا 9 مرات سجل فيها 3 أهداف.

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