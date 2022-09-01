بيكيه يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينتهك خصوصياته

رد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بقوة على ما تتناوله وسائل الإعلام بشأن حياته الشخصية والعائلية، حيث أصدر بيانًا، من خلال محاميه، يطلب فيه احترام وضع أسرته.

وسئم بيكيه مما يتم نشره على الصعيدين المحلي والدولي، واستنكر مضايقات المصورين تجاهه وأطفاله، محذرًا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إذا لم يتم وقف هذا النشاط.

وبدأ كل شيء في الرابع من يونيو/حزيران، عندما أعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الأخبار والشائعات بشأن حضانة الأطفال، وعلاقته مع صديقته الجديدة كلارا شيا.

مصور إسباني: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2016 https://t.co/y4YOn1rm4u pic.twitter.com/iXVyhiaZGP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

بيان بيكيه

نقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نص البيان قائلة: ”منذ أن أكدت شاكيرا وجيرارد بيكيه انفصالهما من خلال بيان مشترك، في 4 يونيو، تم نشر العديد من الشائعات والمعلومات المزعومة غير المؤكدة حول اللاعب وعائلته وحياته الشخصية، إن هذه التقارير والصور لا تتسبب فقط في الإضرار بشرفه وصورته، ولكن أيضًا في اعتداء خطير على حقوق أطفاله، الذين تمثل سلامتهم وحمايتهم همه الأكبر، في الوقت نفسه، كانت مراقبة بعض وسائل الإعلام والمصورين مستمرة، حيث أُجبر عميلنا على تغيير روتينه اليومي لغرض وحيد هو حماية أطفاله وعائلته“.

وأضاف البيان: ”لطالما احترم جيرارد بيكيه نشاط وسائل الإعلام وحقها في الحصول على المعلومات، وهو مدرك تمامًا للدور الأساس الذي تلعبه في مجتمعنا، ومع ذلك، خلال الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تدخلات تتجاوز حدود الشرعية، والتي أُجبر عميلنا بسببها على طلب تدابير احترازية للإبعاد، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يعتدون على حياته الأسرية، وينتهكون حقوق أطفاله، بالنظر إلى أن الهدف الوحيد لجيرارد بيكيه هو ضمان رفاهيتهم واستعادة حقوقهم في الخصوصية والأمن والهدوء.

”يريد عميلنا أن يشكر من خلال هذا البيان، الاحترام، والصرامة التثقيفية، اللذين أظهرتهما بعض وسائل الإعلام، والثقة بأن كل شيء سيتم حله بأفضل طريقة ممكنة، مع تطبيق للحس السليم دائمًا“.

من هي كلارا تشيا صديقة جيرارد بيكيه الجديدة؟ https://t.co/onRUGcDECt pic.twitter.com/q9WtURmAuK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2022

وفي الآونة الأخيرة، دأب الإعلام الإسباني على الحديث عن بيكيه بعيدًا عن الملعب وتحديدًا عن علاقته مع صديقته الجديدة كلارا شيا.

وبدأ الصديقان بالفعل في الظهور في الأماكن العامة، إذ إنه في حفل المطرب داني مارتن يمكن رؤية كلاهما في مشهد عاطفي أمام العائلة والأصدقاء والجماهير الحاضرة هناك. ويبدو أن العلاقة بين لاعب كرة القدم والطالبة أكثر من متماسكة.