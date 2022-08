قد تفشل صفقة انتقاله لتشيلسي.. أوباميانغ أصيب بكسر في الفك بعد السطو المسلح على منزله

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بجريدة ”ذا أثلتيك“ على أن مفاوضات رحيل الغابوني بيير إيمريك-أوباميانغ، نجم برشلونة، إلى تشيلسي قد تواجه أزمة بعد إصابة اللاعب بكسر في الفك إثر السطو المسلح الذي تعرض له منزله منذ يومين.

واقتحم لصوص مسلحون منزل مهاجم برشلونة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، واعتدوا جسديا على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.

وقال ديفيد أورنستين، إن ”المحادثات بين تشيلسي وبرشلونة مستمرة بشأن أوباميانغ، ولكنها أصبحت معقدة في ظل تعرض اللاعب لكسر في الفك إثر الهجوم الذي تعرض له في منزله وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، ويتم النظر في إمكانية إعارة اللاعب أيضا“.

وأضاف ”تشيلسي يعتـقد أنه من المتوقع غياب اللاعب الغابوني عن الملاعـب لعدة أسابيع، وسيتم تحديد ما إذا كان بحاجة لإجراء عملية جراحية أم لا“.

فيما قال الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو، إن ”أوباميانغ سيغيب لمدة ما بين 4-5 أسابيع بعد إصابته في الفك، إثر الاعتداء عليه بعد سرقته“.

🚨 Intensive talks over Pierre-Emerick Aubameyang from Barcelona to Chelsea continue today. Complicated by 33yo suffering broken jaw during home robbery – expected to be out for a number of weeks. Loan also being considered @TheAthleticUK #CFC #FCBarcelona https://t.co/fdjqvQcoFG

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2022