قد تفشل صفقة انتقاله لتشيلسي.. أوباميانغ أصيب بكسر في الفك بعد السطو المسلح على منزله

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بجريدة ”ذا أثلتيك“ على أن مفاوضات رحيل الغابوني بيير إيمريك-أوباميانغ، نجم برشلونة، إلى تشيلسي قد تواجه أزمة بعد إصابة اللاعب بكسر في الفك إثر السطو المسلح الذي تعرض له منزله منذ يومين.

واقتحم لصوص مسلحون منزل مهاجم برشلونة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، واعتدوا جسديا على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.

وقال ديفيد أورنستين، إن ”المحادثات بين تشيلسي وبرشلونة مستمرة بشأن أوباميانغ، ولكنها أصبحت معقدة في ظل تعرض اللاعب لكسر في الفك إثر الهجوم الذي تعرض له في منزله وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، ويتم النظر في إمكانية إعارة اللاعب أيضا“.

وأضاف ”تشيلسي يعتـقد أنه من المتوقع غياب اللاعب الغابوني عن الملاعـب لعدة أسابيع، وسيتم تحديد ما إذا كان بحاجة لإجراء عملية جراحية أم لا“.

فيما قال الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو، إن ”أوباميانغ سيغيب لمدة ما بين 4-5 أسابيع بعد إصابته في الفك، إثر الاعتداء عليه بعد سرقته“.

🚨 Intensive talks over Pierre-Emerick Aubameyang from Barcelona to Chelsea continue today. Complicated by 33yo suffering broken jaw during home robbery – expected to be out for a number of weeks. Loan also being considered @TheAthleticUK #CFC #FCBarcelona https://t.co/fdjqvQcoFG — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2022

وكانت صحيفة ”الباييس“ الإسبانية، قالت إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة، ولم يؤكد أوباميانغ أي تفاصيل عن السرقة، أو ينفيها أو يظهر في أي صورة بالإعلام أخيرا.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل في أثناء الاقتحام الأول.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات سطو.

ففي ديسمبر الماضي، تعرض جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لاعتداء في منزله في إنجلترا، كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي لهجوم في أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال.

وفي برشلونة، تعرضت منازل جيرار بيكيه، وأنسو فاتي، وجوردي ألبا، وصمويل أومتيتي، للسرقة خلال المباريات بحسب الشرطة.

كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة بين لاعبين في مدريد وإشبيلية وفالنسيا.

وكان بيير أوباميانغ انضمّ لبرشلونة، في صفقة انتقال حر، في فبراير 2022، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتّى عام 2025، إضافة لوجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، في صيف 2023.

وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف برشلونة، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اهتمام نادي تشيلسي بالتعاقد معه.