مصور إسباني: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2016

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لم يكن مخلصًا لصديقته السابقة شاكيرا منذ عام 2016، وتم تحذير المغنية الشهيرة من خيانته المزعومة في ذلك الوقت، وفقًا للصحفي والمصور الإسباني الشهير جوردي مارتن.

وادعى مارتن أنه يعرف عن علاقة مطربة أغنية ”واكا واكا“ ولاعب برشلونة منذ أن بدآ في المواعدة في عام 2010، مضيفًا ”لقد تخصصت دائمًا عندما يتعلق الأمر بهما“.

وقال الصحفي الإسباني في برنامج RCN Mundo الإذاعي وفقًا لمجلة ”ماركا“، إنه حذر المغنية الكولومبية من أن صديقها كان يخونها.

وأضاف مارتن ”لقد حذرت شاكيرا من قبل أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني، وطلبت منها أن تنتبه لبيكيه لأنه كان يخونها، صحيح أنني عندما قلت ذلك على التلفزيون، تلقيت تحذيرًا جادًا، من الواضح أنني مساند لشاكيرا. في حالتي، عدائي مع بيكيه يعود إلى سنوات عديدة. لدي علاقة غير سارة معه.

”لقد عرفت دائمًا أنشطة بيكيه في برشلونة، لأنه في النهاية كانت مدينة صغيرة حيث نعرف جميعًا بعضنا بعضا. تلقيت الكثير من الأشياء من جيرارد، لكنني لم أكن الشخص الذي ذهب للتحدث مع شاكيرا.

”شاكيرا هي الضحية في هذه الحالة، لقد تم خداعها، إنها شخصية رائعة، عليك أن تتذكر أنها تركت حياتها في الولايات المتحدة وانتقلت إلى إسبانيا من أجله“.

أول ظهور علني لكلارا تشيا صديقة بيكيه (صور) https://t.co/JYY2u6VUos pic.twitter.com/Y5L1suIOpN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2022

ولم تكن للمطربة الشهيرة علاقات بإسبانيا ولا أصدقاء ولا مشاريع مهنية. لقد أعطت كل شيء لصديقها ولأطفالها.

وأوضح مارتن كذلك أن الانفصال كان ”مؤلمًا للغاية“ للفائزة بجائزة غرامي وتركها محطمة عاطفياً.

وأعلنت شاكيرا وبيكيه انفصالهما في يونيو/حزيران من هذا العام دون الكشف عن سبب انفصالهما.

وبعد شهرين من الانفصال، ظهر بيكيه علنًا لأول مرة مع صديقته الجديدة، طالبة العلاقات العامة التي كانت تعمل في شركته كوزموس إذ ظهرت أول صور لهما علنا الأسبوع الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، دأب الإعلام الإسباني عن الحديث عن بيكيه بعيدا عن الملعب وتحديدا عن علاقته مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي.

وبدأ الصديقان بالفعل في الظهور في الأماكن العامة، إذ إنه في حفل المطرب داني مارتن، يمكن رؤيتهما في مشهد عاطفي أمام العائلة والأصدقاء والجماهير الحاضرة هناك. ويبدو أن العلاقة بين لاعب كرة القدم والطالبة أكثر من متماسكة.