ريال سوسيداد يتوصل لاتفاق مع ألميريا لضم مهاجمه النيجيري عمر صادق

ذكرت صحيفتا ”ماركا“ و“آس“ أن ريال سوسيداد توصل لاتفاق مع ألميريا لضم مهاجم الأخير النيجيري عمر صادق مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات، ونسبة 20% من أي بيع مستقبلي للاعب.

وذكرت ”آس“ أن المفاوضات استمرت طيلة يوم الثلاثاء، في مدريد بين أوردين تكسوري مدير الكرة في ريال سوسيداد، ومحمد العاصي، المدير الرياضي لفريق ألميريا، واليد اليمنى لتركي آل الشيخ، مالك النادي الإسباني، للتوصل لاتفاق نهائي بشأن المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عاما.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق نهائي بين الطرفين، وسيوقع عمر صادق عقدا لمدة 4 سنوات مع ريال سوسيداد بعد إجراء الفحص الطبي المقرر، يوم الأربعاء، ليكون بديلا للمهاجم السويدي ألكساندر إيزاك الذي باعه الفريق لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 70 مليون يورو.

وسيصبح عمر صادق أغلى لاعب يشتريه ريال سوسيداد في تاريخه، وبهذه الصفقة سيكون الفريق الباسكي قد صرف خلال فترة الانتقالات الحالية مبلغ 51 مليون يورو لتعزيز صفوفه.

وكان مستقبل المهاجم النيجيري عمر صادق غير محسوم في ألميريا، حيث أكدت الإدارة سابقا أنها تلقت عروضا بشأنه من عدة أندية من بينها ناد ألماني، كما اهتم إشبيلية باللاعب لكنه كان ينتظر بيع مهاجمه الأرجنتيني أوكامبوس إلى أياكس الهولندي.

وحدد ألميريا مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن عمر صادق، ولذلك حاول أن يحصل على متغيرات سهلة بمبلغ 5 ملايين يورو من ريال سوسيداد أغلبها تتعلق بعدد لقاءات اللاعب والتأهل لمنافسة أوروبية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو، كما حصل الفريق على نسبة 20% من أي بيع مستقبلي للاعب المتوقع تألقه في المستقبل.

واشترى ألميريا المهاجم النيجيري عمر صادق من فريق بارتيزان بلغراد الصربي في 2020 وساهم في عودة الفريق لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وسجل هدف الفوز في مرمى إشبيلية خلال الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل عمر صادق 41 هدفا في 82 لقاء رفقة ألميريا ولعب لمنتخب نيجيريا الأول 7 لقاءات سجل خلالها هدفا وحيدا.