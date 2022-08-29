ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية أمام منافسه فالنسيا، بعدما تغلب عليه 1/0، يوم الإثنين، على ملعب ميستايا، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الأول لينتهي على نتيجة التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 66 سدد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان كرة اصطدت بكارلوس سولر، ليتغير اتجاهها وتدخل شباك جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا.

ولم يخسر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا في آخر 16 مباراة، حيث فاز أتلتيكو مدريد 10 مرات، وتعادلا في 6 مباريات.

ويعود آخر فوز لفالنسيا على أتلتيكو مدريد إلى أكتوبر 2014 عندما فاز الخفافيش 3/1 على ملعب ميستايا، علما أن جميع المباريات الـ16 الأخيرة بيننهما كانت في الليغا.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط في المركز السادس، علما أن ريال مدريد يتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط مع ريال بيتيس، في حين يملك كل من برشلونة وفياريال وأتلتيك بلباو 7 نقاط.

وفي أبرز مباريات الجولة الرابعة من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس يوم السبت، وبرشلونة على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في اليوم ذاته.

ويوم السبت أيضا يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال سوسييداد، ويستضيف فالنسيا خيتافي يوم الأحد، ويلعب أتلتيك بلباو أمام إسبانيول.