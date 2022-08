بعد مشاركته في 236 مباراة متتالية.. الإصابة تهدد رقم إينياكي ويليامز التاريخي في الليغا

تعرض إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو للإصابة خلال مباراة الفريق الباسكي أمام قاديش، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من الليغا.

وسجل إينياكي ويليامز الهدف الأول لأتلتيك بلباو في الدقيقة 24، في الفوز 4/0 على ملعب رامون دي كارانزا، لكن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما لم يستكمل المباراة واضطر للخروج في الدقيقة 54 بسبب الإصابة.

وكانت هذه المشاركة رقم 236 على التوالي لإينياكي ويليامز في الدوري الإسباني، ويمكن أن يتوقف سجله القياسي إذا لم يتعاف خلال خمسة أيام قبل مباراة فريقه المقبلة في الليغا.

وستكون مباراة أتلتيك بلباو المقبلة يوم الأحد 4 سبتمبر أمام إسبانيول ما يعني أن أمام إينياكي ويليامز 5 أيام للتعافي، وإلا سيتوقف سجله القياسي عند 236 مباراة على التوالي في الليغا.

وفي أكتوبر 2021 وصل ويليامز إلى 203 مباريات بشكل متتالٍ في الدوري الإسباني، ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم خوان أنطونيو لارانياجا (202 مباراة مع ريال سوسيداد في الفترة من موسم 1986/1987 إلى 1991/1992).

Iñaki Williams sets a new LaLiga record, he's started 203 games in a row dating back to 2016 😳 pic.twitter.com/Fm0vXOtETM

— ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2021