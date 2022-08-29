تم تقييد اللاعب وضربوا زوجته.. تفاصيل جديدة عن عملية السطو العنيف على منزل أوباميانغ

كشفت إذاعة ”RAC1“ تفاصيل جديدة عن عملية السطو المسلح التي تعرض لها منزل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي برشلونة، مساء أمس الأحد، خلال تواجده به رفقة زوجته وأبنائه.

وكانت صحيفة ”البايس“ الإسبانية، قالت إن عدة لصوص يرتدون أقنعة، اقتحموا منزل أوباميانغ، مساء أمس، ووجهوا الأسلحة صوب لاعب برشلونة واعتدوا عليه، وهددوا زوجته حتى قامت بفتح الخزنة لهم وسرقوا مجوهرات ثمينة ولاذوا بالفرار في سيارة من ماركة (أودي)، حيث تقوم الشرطة حاليا بالبحث عنهم.

فيما أوضحت إذاعة ”RAC1“ أن ”اللصوص ربطوا أوباميانغ وألقوه على الأرض لمدة ساعة، حيث كان البعض منهم يتحدث بالإيطالية“.

وأضافت: ”اللصوص ضربوا أوباميانغ بشيء حديدي، وضربوا أيضا زوجته على رأسها، وكان كل شيء أمام أطفالهما، لكن الإصابات طفيفة للغاية“.

🔴 AMPLIACIÓ – Explicat a @elmonarac1: Aubameyang i la seva dona, que tramitaran la denúncia avui mateix, han rebutjat anar a l'hospital perquè no volien espantar més als seus fills De fet, el Barça ja treballa per posar psicòlegs a les criatures. Si és possible, avui mateix pic.twitter.com/FAtyYA6Dng — El món a RAC1 (@elmonarac1) August 29, 2022

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض مستقبل أوباميانغ خلال الصيف الحالي مع ناديه برشلونة.

أوباميانغ تواجد على مقاعد البدلاء خلال فوز ناديه برشلونة على بلد الوليد بنتيجة 4-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتربط العديد من التقارير الصحفية، النجم الغابوني بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة تشيلسي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن هناك رغبة مشتركة من جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي، في التعاقد مع أوباميانغ.

ونقلت الصحيفة عن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ”اللاعب يفضل الانتقال لتشيلسي، في حال رحيله عن برشلونة“.

وأضاف ”أوباميانغ توصل لاتفاق مع تشيلسي، في انتظار إنهاء الاتفاق بين الناديين“.

سطو مسلح على منزل أوباميانغ نجم برشلونة https://t.co/lLbIzN1chI pic.twitter.com/KDG4h0H1Gz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2022

وسبق أن قدم تشيلسي عرضا رسميا بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، وهو ما رفضه برشلونة، الذي لا يريد تضمين ألونسو ضمن الصفقة، بسبب مشاكل التسجيل.

وطلب برشلونة الحصول على 20 مليون يورو، وهو ما جمد المفاوضات قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو.

المهاجم صاحب الـ33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانغ مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانغ لبرشلونة في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع آرسنال، ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2025.

وسجل أوباميانغ 13 هدفا وصنع هدفا في 24 مباراة مع برشلونة، علما أنه سجل 79 هدفا وصنع 17 في 95 مباراة مع توماس توخيل، وجميعها مع بروسيا دورتموند.