ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. اشتعال منافسة بنزيما وليفاندوفسكي

سجل كريم بنزيما هدفين قرب النهاية ليحسم فوز ريال مدريد 3-1 على إسبانيول في برشلونة محافظا على انطلاقته المثالية بحملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وحقق ريال انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث جولات، ولم يحقق العلامة الكاملة مثله سوى ريال بيتيس حتى الآن.

منح فينيسيوس جونيور التقدم لأبطال أوروبا بعد 12 دقيقة وتعادل خوسيلو قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يترك بنزيما ، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بصمته بهدفين متتاليين قبل صفارة النهاية منقذا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من مأزق.

وأشعل بنزيما المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني مبكرًا، بعد أن وصل إلى 3 أهداف منذ انطلاق الموسم، بفارق هدف واحد عن المتصدران ليفاندوفسكي وبورخا وفي جعبة كل منهما 4 أهداف.

وتصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما سجل ثنائية في مباراة النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الليغا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 24 و65 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الليغا مع بورخا ايغليسياس لاعب ريال بيتيس.

في حين سجل كل من ككريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وإياغو اسباس لاعب سيلتا فيغو 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من إزكويل أفيلا، وخوان ميغيل خمينيز لوبيز، وفيدات موريكي، وأليخاندرو باينا رودريغيز، ولارجي رامازاني، وعمر صادق، والفارو موراتا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

وارتفع رصيد الريال إلى 9 نقاط، ليتربع على الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، المتساوي معه في نفس الرصيد، محققا العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد إسبانيول، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند نقطة واحدة، في المركز السادس عشر.

يذكر أن ريال مدريد بدأ حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، بالفوز على ألميريا وسيلتا فيغو في أول جولتين للدوري الإسباني هذا الموسم.